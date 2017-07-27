«АвтоВАЗ» резко снизил чистый убыток в полугодии

«АвтоВАЗ» в шесть раз снизил чистый убыток по МСФО в первом полугодии 2017 г. по отношении к аналогичному периоду прошлого года - до 4,4 млрд руб., сообщила компания.

«Группа "АвтоВАЗ" подчеркивает сохранение рисков, которые могут отрицательно сказаться на финансовых результатах компании во втором полугодии 2017 г. В частности, это увеличение закупочных цен на сырье и ухудшение валютных факторов. Чтобы нивелировать влияние этих рисков, компания продолжает реализовывать свой план реструктуризации», - говорится в сообщении.

Выручка «АвтоВАЗа» увеличилась на 17,6% до 102 млрд руб. «Группа практически вышла на уровень операционной безубыточности», - отмечается в сообщении. «Первые признаки восстановления автомобильного рынка (+7% в сравнении с первым полугодием 2016г.), растущая доля на нем, а также продолжающийся процесс реструктуризации группы привели к оздоровлению финансовой ситуации», - констатирует компания.