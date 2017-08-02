Легковые автомобили
Статья опубликована в № 4376 от 02.08.2017 под заголовком: «АвтоВАЗ» заправил Granta скидкой

«АвтоВАЗ» увеличил скидку по программе обновления парка на свою самую продаваемую модель

Это может помочь Lada Granta удержать первое место на рынке, которое она отобрала в июне у Kia Rio

«АвтоВАЗ» продлил в августе программу обновления автопарка, поддерживаемую государством (основная мера поддержки спроса на рынке), и увеличил в 1,5 раза до 60 000 руб. скидку на свой бестселлер на российском рынке – Lada Granta, следует из информации на сайте автоконцерна. Увеличенный бонус предлагается при использовании схемы trade-in, при утилизации скидка осталась прежней – 10 000 руб. Компания также увеличила на 20% до 60 000 руб. скидку на одноплатформенную модель – Kalina (тоже при использовании схемы trade-in). Условия по остальным моделям в рамках программы обновления парка сохранились.

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