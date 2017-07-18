Автомобильная промышленность
Статья опубликована в № 4365 от 18.07.2017 под заголовком: «АвтоВАЗ» сокращает штат

За два года «АвтоВАЗ» сократит штат на 20%

Часть сотрудников будет переведена в индустриальный парк компании

«АвтоВАЗ» в 2017 г. снизит численность персонала на 6000 человек, еще 2200 человек будет сокращено в 2018 г., заявил полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич. Его цитирует «Интерфакс». «Я сейчас не буду останавливаться на предмет того, насколько это экономически обоснованная позиция, – отметил Бабич. – Нам важно, чтобы пакет социальных гарантий в рамках обязательств государства перед работниками предприятия, акционеров предприятия перед работниками был безусловно исполнен» (см. врез).

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