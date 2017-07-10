Автомобильная промышленность
Статья опубликована в № 4359 от 10.07.2017 под заголовком: Субсидии для «АвтоВАЗа» тают

Субсидии для «АвтоВАЗа» могут сократиться более чем втрое до 600 млн рублей

Министерства не могут согласовать условия поддержки высвобождаемых сотрудников автопроизводителя

В правительстве не могут договориться о выделении субсидии Самарской области на поддержку занятости сотрудников «АвтоВАЗа», рассказал в пятницу министр труда Максим Топилин: «Минфин не хочет поддерживать эту программу. То есть мы, Минпромторг и Минэкономики поддерживаем, а Минфин – ни в какую» (цитата по «Интерфаксу»). Минтруд планирует внести в правительство проект распоряжения, где будут перечислены разногласия между ведомствами, для их урегулирования будет созвано совещание у вице-премьера Ольги Голодец, добавил Топилин.

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