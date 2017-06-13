Автомобильная промышленность
Статья опубликована в № 4340 от 13.06.2017 под заголовком: «АвтоВАЗ» довезет зарплату

«АвтоВАЗ» с июля повышает зарплату сотрудникам

Индексация меньше, чем в 2016 году, но компания уже не использует сокращенную рабочую неделю

«АвтоВАЗ» объявил в пятницу, 9 июня, что с 1 июля повышает тарифные ставки и оклады на 5% всем сотрудникам, кроме топ-менеджеров. Это касается только сотрудников основной, тольяттинской, площадки группы «АвтоВАЗ», пояснил «Ведомостям» представитель автоконцерна. Как увеличится средняя ежемесячная зарплата сотрудников «АвтоВАЗа» и общий фонд заработной платы, какая сейчас численность сотрудников, он не раскрыл.

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