Президент «АвтоВАЗа» опроверг информацию об увольнении 2000 сотрудников

Президент «АвтоВАЗа» Николя Мор опроверг информацию о том, что компания планирует уволить 2000 сотрудников. «План заключается в создании, развитии индустриального парка в Тольятти, который сегодня по-прежнему является подразделением "АвтоВАЗа" и приглашает сторонние компании быть резидентами в индустриальном парке и забирать наших людей, так что потери в рабочей силе вообще нет», — сказал Мор.

Он пояснил, что речь идет о прогнозном уменьшении численности от перехода людей в индустриальный парк или другие компании в 2017 г. Сотрудникам будут предложены постоянные рабочие места у резидентов индустриального парка — с такой же зарплатой и условиями труда. Также некоторый персонал может быть переведен к поставщикам, которые будут размещаться в индустриальном парке или сторонним компаниям.

Ранее «Ведомости» выяснили, что первым резидентом парка стала самарская компания «Металлист-Самара», которая производит комплектующие для авиационных и ракетных двигателей. До конца года она планирует создать в парке около 300 рабочих мест. Переговоры о переезде в парк сейчас ведут еще 5-6 предприятий. Осенью здесь собирается открыть call-центр Сбербанк, он привлечет до 1000 человек.