«АвтоВАЗ» начал выпуск Lada Vesta, работающей на бензине и сжатом природном газе М. Стулов / Ведомости

«АвтоВАЗ» в мае начал серийное производство битопливной версии Lada Vesta (бензин и сжатый природный газ), получившей приставку CNG, сообщила компания в среду. Машина выпускается на ижевском автозаводе группы, а ее дооборудование производится в Тольятти, сказал представитель «АвтоВАЗа». Это делает один из партнеров, добавляет человек, близкий к компании. Другим партнером в проекте выступает «Газпром газомоторное топливо», развивающая газозаправочные станции.