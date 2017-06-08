Легковые автомобили
Статья опубликована в № 4338 от 08.06.2017 под заголовком: Vesta с газом

«АвтоВАЗ» начал выпуск Lada Vesta, работающей на бензине и сжатом природном газе

С учетом субсидий она будет дороже обычной версии на 20 000–30 000 рублей

«АвтоВАЗ» в мае начал серийное производство битопливной версии Lada Vesta (бензин и сжатый природный газ), получившей приставку CNG, сообщила компания в среду. Машина выпускается на ижевском автозаводе группы, а ее дооборудование производится в Тольятти, сказал представитель «АвтоВАЗа». Это делает один из партнеров, добавляет человек, близкий к компании. Другим партнером в проекте выступает «Газпром газомоторное топливо», развивающая газозаправочные станции.

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