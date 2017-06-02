Продажи Lada в мае подскочили почти на 22%

Майский результат Lada – лучше рынка Аднрей Гордеев / Ведомости

Продажи автомобилей Lada (легковые и LCV) в России в мае 2017 г. выросли почти на 22% примерно до 25 100 машин, по итогам пяти месяцев – на 10,5% до 112 800 машин, рассказал представитель «АвтоВАЗа».

Продажи Lada на российском рынке (год к году) непрерывно растут с июля 2016 г. (весь рынок – с марта 2017 г.), причем динамика в мае стала рекордной для марки (см. график). По сравнению с апрелем продажи ниже из-за праздничных дней (на 4,7%), но эта разница заметно меньше, чем в 2016 г. (16,4%).

Специальные акции «АвтоВАЗ» в мае не проводил, говорит его представитель: «С одной стороны, [сказалась] не очень большая база мая 2016 г., с другой – небольшое оживление на рынке продолжается».

Эффект низкой базы – основная причина роста продаж Lada, соглашается топ-менеджер одной из дилерских компаний «АвтоВАЗа». В мае прошлого года часть моделей Lada были в дефиците, из-за чего марка тогда чувствовала себя хуже рынка, вспоминает он.

Майский результат Lada – лучше рынка, отметил представитель компании, но подробности раскрывать не стал. Данные по рынку публикует Ассоциация европейского бизнеса, за май отчет пока не выходил. Представители марок, опрошенные «Ведомостями», свои итоги не раскрыли. Сотрудник одного из автоконцернов рассказал «Ведомостям», что, по предварительной оценке, в мае в России всего было продано более 125 000 легковых автомобилей и LCV. То есть рынок мог подрасти на 16%. Для сравнения: в апреле рост составил 6,9%.

Одним из драйверов в последующие месяцы будет продолжающаяся господдержка, отмечает представитель «АвтоВАЗа». Ожидается появление дополнительных, адресных, программ «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль» и др. Продажам Lada поможет и вывод на рынок универсала Vesta и его cross-версии, которые будут выпускаться на ижевском автозаводе группы. Параллельно компания старается развивать продажи корпоративным клиентам. «Парк такси – это ключевое направление для развития доли продаж (цель «АвтоВАЗа» – удерживать не менее 20% рынка. – «Ведомости»), доли рынка в больших городах», – сказал в четверг РБК-ТВ президент «АвтоВАЗа» Николя Мор. По его словам, автоконцерн планирует подписать соглашение с Uber и ведет переговоры «со многими другими компаниями».

По итогам 2017 г. российские продажи автомобилей Lada могут составить 280 000–300 000 машин (рост на 13%), а рынок – 1,45–1,5 млн шт. (рост до 5%), говорил Мор в марте. Прогноз не менялся, сказал представитель «АвтоВАЗа».