Почти половина автомобилей в России проданы с господдержкой

С помощью госпрограмм стимулирования спроса на автомобили с 1 января по 20 августа 2017 г. продано 504 808 машин, по данным Минпромторга. «То есть фактически каждый второй автомобиль продается с помощью наших инструментов поддержки», - констатирует министр промышленности и торговли Денис Мантуров (его слова пригодятся в сообщении).

В июле в рамках госпрограмм льготного автолизинга и автокредитования заработали адресные субпрограммы - «Семейный автомобиль», «Первый автомобиль», «Российский тягач», «Свое дело», «Российский фермер». По ним с момента старта продано более 16 000 автомобилей, сообщило министерство.