Renault показала новый Duster

Румынское подразделение Dacia французского концерна Renault-Nissan сегодня раскрыло облик нового кроссовера Duster. Официальная премьера автомобиля состоится 12 сентября на Франкфуртском автосалоне. Duster считается самым дешевым кроссовером на европейском рынке.

Пока рассекречен только внешний облик автомобиля, информации о двигателях нет. Duster получил новую решетку радиатора, схожую с новым Sandero, более крупные фары со светодиодными ходовыми огнями и квадратные, широко расставленные задние светодиодные фонари, напоминающие дизайном Jeep Renegade. Дорогие комплектации оснащаются легкосплавными 17-дюймовыми колесными дисками. На опубликованных фото представлен автомобиль в новом цвете - «атакама оранж».

Новый Duster - эволюционное развитие предшественника и почти не отличается от него по размерам, пишет Carscoops. Renault сообщила, что лобовое стекло отодвинуто вперед на 100 мм, а его наклон увеличен. Компания уверяет, что интерьер полностью переработан, а качество отделки улучшено, но эксперты предполагают, что он будет похож на Sandero.

Новый кроссовер Duster начнет продаваться в Европе уже этой зимой, а для России его локализуют к 2019 г. В России Renault Duster - один из самых популярных кроссоверов. За первое полугодие 2017 г. в РФ продано 19 800 машин - это пятое место по продажам среди всех моделей и второе - в секторе кроссоверов после Hyundai Creta.