Toyota станет партнером конкурента Uber в Юго-Восточной Азии

Японская автомобилестроительная компания Toyota Motor Corp. сообщила о планах инвестировать в сервис по заказу такси Grab, главного конкурента Uber Technologies в Юго-Восточной Азии.

Как сообщается в пресс-релизе Toyota, средства будут выделены через фонд Next Technology Fund, основанный в апреле. Объем фонда составляет 6 млрд иен ($54 млн). Объем инвестиций в сервис не называется.

В свою очередь Toyota получит возможность отслеживать движение 100 автомобилей компании в Сингапуре, а также рекомендовать свои услуги водителям.

Отмечается, что ранее Toyota приобрела небольшую долю в Uber.

По сообщениям информированных источников, Grab планирует привлечь порядка $2,5 млрд в рамках последнего раунда финансирования. В результате компания может быть оценена в более чем $6 млрд.