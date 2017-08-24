Uber во II квартале сократил убыток до $645 млн

Разработчик сервиса по заказу такси Uber Technologies Inc. продолжает нести финансовые потери, пишет The Wall Street Journal. Тем не менее во II квартале убыток компании сократился до $645 млн по сравнению с $708 млн в январе - марте, т. е. почти на 9%.

При этом выручка подскочила на 17% до $1,75 млрд, относительно II квартала прошлого года она более чем удвоилась (с $800 млн).

Uber является частной компанией, поэтому может не раскрывать финансовую отчетность полностью. В этот раз он не предоставил данные о размере убытка во II квартале 2016 г.

Валовый объем заказов компании, включая сервис по доставке еды, в апреле - июне составлял $8,7 млрд, что вдвое выше показателя за тот же период годом ранее. Относительно I квартала рост составил 17%.