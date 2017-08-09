Статья опубликована в № 4381 от 09.08.2017 под заголовком: Лизинг завез Uber в минус
Убытки Uber от лизинга оказались в 18 раз больше ожидаемых
Сервис заказа такси свернет этот бизнес в США
- Грег Бенсинджер
- / The Wall Street Journal
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
Лизинг завез Uber в минус
Евгений Разумный / Ведомости
Uber Technologies планирует постепенно избавиться от лизинга автомобилей массового сегмента в США из-за непомерно высоких убытков, сообщают источники, знающие о планах компании. По их словам, до конца года компания хочет закрыть или продать большую часть этого подразделения. Отказ от программы Xchange Leasing может затронуть до 500 рабочих мест в компании, или 3% сотрудников Uber.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}