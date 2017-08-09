Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4381 от 09.08.2017 под заголовком: Лизинг завез Uber в минус

Убытки Uber от лизинга оказались в 18 раз больше ожидаемых

Сервис заказа такси свернет этот бизнес в США

Uber Technologies планирует постепенно избавиться от лизинга автомобилей массового сегмента в США из-за непомерно высоких убытков, сообщают источники, знающие о планах компании. По их словам, до конца года компания хочет закрыть или продать большую часть этого подразделения. Отказ от программы Xchange Leasing может затронуть до 500 рабочих мест в компании, или 3% сотрудников Uber.

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