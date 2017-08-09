Убытки Uber от лизинга оказались в 18 раз больше ожидаемых

Статья опубликована в № 4381 от 09.08.2017 под заголовком: Лизинг завез Uber в минус

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Лизинг завез Uber в минус Евгений Разумный / Ведомости

Uber Technologies планирует постепенно избавиться от лизинга автомобилей массового сегмента в США из-за непомерно высоких убытков, сообщают источники, знающие о планах компании. По их словам, до конца года компания хочет закрыть или продать большую часть этого подразделения. Отказ от программы Xchange Leasing может затронуть до 500 рабочих мест в компании, или 3% сотрудников Uber.