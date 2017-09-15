В России отзовут 8300 Mercedes для замены части усилителя руля

Росстандарт сообщил об отзыве 8346 Mercedes-Benz (GLE-/GLE купе-/Е-классов) и 58 Mercedes-Benz (С-/GLС-/S-классов). Автомобили, попавшие под отзыв, были проданы в 2015-2016 гг.

Причиной отзыва в большинстве случаев является «негерметичное штекерное соединение на электроусилителе рулевого управления». В 58 автомобилях — «возможное несоответствие спецификации соотношения рабочих веществ в определенных пиропатронах натяжителя ремня безопасности».

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.