Концептуальный Mercedes-Maybach 6 Cabriolet
Каким может стать в будущем открытый автомобиль люксовой немецкой марки
Daimler представила концепт роскошного кабриолета Vision Mercedes-Maybach 6. Премьера прошла на автомобильном фестивале Monterey Car Week в Калифорнии
Daimler показал на автомобильном фестивале классических автомобилей в Монтерее дизайнерскую разработку - кабриолет Vision Mercedes-Maybach 6
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Год назад здесь же компания представляла купе - Vision Mercedes-Maybach 6 Coupé. Кабриолет в основном повторяет дизайнерские идеи и пропорции купе, прорабатывая новые детали на другом типе кузова
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Концепт двухместного роскошного автомобиля отдает дань уважения эксклюзивным кабриолетам ручной работы эпохи «высокой автомобильной моды», сказала компания. Габариты концепта: длина - 5700 мм, ширина - 2100 мм, высота - 1340 мм
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Пропорции концептов с очень длинными капотами и пуристскими плавными линиями отсылают к стилю арт-деко, считают дизайнеры компании
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Дизайн радиаторной решетки вдохновлен мужским костюмом в тонкую полоску
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Кабриолет оснащен тем же электроприводом, что и купе - с индивидуальными моторами для каждого колеса суммарной мощностью 750 л. с. Он разгоняет концепт до 100 км/ч за 4 с, максимальная скорость ограничена 250 км/ч. Плоский аккумулятор 80 кВт∙ч в днище кузова содержит заряд на 500 км пробега. Быстрая подзарядка постоянным током позволяет за пять минут восполнить емкость батареи для пробега на 100 км
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В передний багажник укладываются двух специальных чемодана, в более мелкие отделение - аксессуары для пикника или личные вещи
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Для салона применяется так называемый «дизайн наизнанку», когда внутренние поверхности оптически наезжают на внешние. В прозрачной секции центрального туннеля с помощью синего оптоволокна визуализируются энергетические потоки силовой установки машины
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Аналоговые круглые приборы соседствуют с цифровыми дисплеями, интегрированными переднюю панель. Сенсорное управление дополняется функцией голосовых команд Concierge, которая понимает обычную речь водителя, без использования определенных голосовых команд
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24-дюймовые колеса крепятся центральной гайкой. Оттенок «розовое золото» используется для металлизированных деталей всех концептов Mercedes-Benz с электрическими приводами
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