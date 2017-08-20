Дизайн и технологии

Концептуальный Mercedes-Maybach 6 Cabriolet

Каким может стать в будущем открытый автомобиль люксовой немецкой марки
Daimler представила концепт роскошного кабриолета Vision Mercedes-Maybach 6. Премьера прошла на автомобильном фестивале Monterey Car Week в Калифорнии
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