Концептуальный Mercedes-Maybach 6 Cabriolet

Daimler

Кабриолет оснащен тем же электроприводом, что и купе - с индивидуальными моторами для каждого колеса суммарной мощностью 750 л. с. Он разгоняет концепт до 100 км/ч за 4 с, максимальная скорость ограничена 250 км/ч. Плоский аккумулятор 80 кВт∙ч в днище кузова содержит заряд на 500 км пробега. Быстрая подзарядка постоянным током позволяет за пять минут восполнить емкость батареи для пробега на 100 км

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