Стала известна стоимость новой Lada Vesta

«АвтоВАЗ» объявил официальные цены на универсал Lada Vesta SW и его внедорожную версию Cross. Об этом говорится в сообщении компании.

Официальные дилеры Lada начинают принимать заказы на Lada Vesta SW и Lada Vesta SW Cross с 19 сентября. Стоимость автомобиля начинается от 639 900 руб. за версию в комплектации Comfort, отмечается в пресс-релизе.

«Начиная с версии Comfort, на LADA Vesta SW доступна полная гамма силовых агрегатов: 1.6л МКП, 1.6л АМТ, 1.8л МКП и 1.8л АМТ. Следует отметить, что на всех версиях с 1.8-литровым двигателем устанавливаются задние дисковые тормоза», - уточняется в сообщении.

Автомобиль данной марки будет доступен в трех комплектациях — Comfort, Luxe и Prestige. Стоимость Prestige начинается от 744 900 руб. Lada Vesta SW Cross также выпускается в комплектации Luxe, стоимость машины - от 755 900 руб.

Производство Lada Vesta SW и версии Cross началось на заводе в Ижевске 11 сентября.