Легковые автомобили
Статья опубликована в № 4393 от 25.08.2017 под заголовком: Lada Vesta меняет ценник

Lada Vesta в сентябре подорожает

Вторая по популярности модель «АвтоВАЗа», а также ее газомоторная версия станут дороже на 9000 рублей

Седан Lada Vesta с 1 сентября подорожает во всех комплектациях на 9000 руб., рассказали «Ведомостям» топ-менеджеры трех дилерских компаний со ссылкой на сообщение «АвтоВАЗа». Рекомендованная розничная цена на модель в базовой комплектации, например, увеличится на 1,6% до 554 900 руб. Подорожает и версия седана, работающая на газомоторном топливе, Vesta CNG. С сентября рекомендованные розничные цены на нее будут начинаться с 609 900 руб. (рост на 1,5%). Причины роста цен «АвтоВАЗ» дилерам не пояснил. Источник, близкий к автоконцерну, подтвердил повышение. Представитель автоконцерна не стал это комментировать.

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