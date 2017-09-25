Производство автомобилей в Петербурге выросло на 27%

Петербургские автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota за первые восемь месяцев 2017 г. выпустили 221 800 легковых автомобилей, что на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года, подсчитали в «Auto-Dealer-СПб». Российские заводы за этот период выпустили 851 000 машин (+21,4%), по данным Росстата.

В августе петербургские заводы собрали 30 600 машин, это второй по величине результат по итогам одного месяца (лучше было только в феврале), но всего на 8% больше, чем в августе прошлого года. Показатель мог стать и рекордным, но в августе на две недели уходил в коллективный отпуск завод Toyota, а первая неделя месяца пришлась на завершение летнего отдыха рабочих на заводе Nissan, говорит гендиректор «Auto-Dealer – СПб» Михаил Чаплыгин.

По итогам восьми месяцев из семи моделей петербургской сборки, которые представлены в топ-25 самых популярных автомобилей в России, шесть нарастили объемы продаж; это создает предпосылки для оптимистичного прогноза по росту производства машин на городских заводах на 25% по итогам года, считает Чаплыгин.

В Петербурге выпускают девять моделей машин. Семь из них - Kia Rio, Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Toyota RAV4, Toyota Camry, Nissan Qashqai и Nissan X-Trail - входят в топ топ-25 самых продаваемых машин в России. Из девяти моделей петербургской сборки шесть кроссоверов.

Рост производства автомобилей в Петербурге по итогам года может составить 30%, высокие результаты обусловлены удачным выбором моделей, говорит заместитель начальника аналитического отдела ИК ЛМС Дмитрий Марков. В следующем году, по его словам, положительная динамика сохранится, но будет скромнее: рост ожидается на уровне 1-15%.

Оживление отечественного авторынка сказалось на производителях, кроме того, могла сыграть свою роль и конкуренция в отрасли, ведь заводам приходилось быть эффективнее, чтобы соперничать друг с другом, говорит Дмитрий Баранов, эксперт УК «Финам менеджмент».