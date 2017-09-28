Mitsubishi отзывает в России 63 154 машины

В России Mitsubishi добровольно отзывает 63 154 автомобиля. Как сообщает Росстандарт, причина отзыва - возможность некорректного срабатывания подушки безопасности со стороны водителя. Под отзыв попадают Mitsubishi (Galant/Pajero), проданные с ноября 2006 г. по февраль 2016 г., и Мitsubishi (i-MiEV/Pajero), реализованные с апреля 2007 г. по октябрь 2013 г.

ООО «MMC Рус», официальный представитель автопроизводителя в России, обещает бесплатно заменить в этих машинах патрон подушки безопасности водителя.

Владельцев этих автомобилей оповестят о необходимости ремонта письмом или по телефону, либо они могут сами определить, подпадает ли их машина под отзыв, по VIN-коду.