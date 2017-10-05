Японские автомобили оказались самыми популярными иномарками на российском рынке

Самыми распространенными иномарками на российском авторынке по состоянию на 1 июля 2017 г. стали машины японских производителей, выяснили эксперты агентства «Автостат». По состоянию на 1 июля 2017 г. в России насчитывалось более 25 млн легковых автомобилей иностранного производства. Из них на японские автомобили пришлось 37% (9,4 млн машин), 17% - на корейские марки (4,3 млн), 16% - на немецкие бренды (4,2 млн), 12% - на американские (3,1 млн), 8% - на французские (2,1 млн). На долю чешских брендов (около 700 000) приходится около 3%, китайским маркам (почти 550 000) принадлежит более 2% от всего парка иностранных легковых автомобилей. На остальные бренды приходится менее 400 0000 экземпляров или 1,5%.

Ранее агентство назвало самые доступные автомобильные марки . Лидером в этой номинации оказалась марка Datsun.