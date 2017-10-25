Новости
Авто
Новости

Число автодилерских центров в России снизилось с начала года на 89

Прайм
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С января по сентябрь в России закрылось 89 официальных дилерских центров по продаже и обслуживанию автомобилей. Это сообщает «Прайм» со ссылкой на данные агентства «Автостат». За год было открыто 303 новых центра, закрылись 392, всего к концу сентября их было 3413.

Самая развитая сеть в регионах у бренда Lada концерна «АвтоВАЗ». У него - 315 дилерских точек, отмечает «Прайм». У Kia 178 салонов, у Hyundai - 171, это второе и третье места. В первую десятку также входят Renault (162 салонов), УАЗ (155), GM-AVTOVAZ (142), Nissan (137), Volkswagen (130), Lifan (124) и Skoda (120). «Автостат» также отмечает Ford и Toyota, у которых по 108 дилерских центров.

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Недвижимость
Новости

Площадь всей недвижимости в Москве выросла на 13% за семь лет

Ведомости
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В период с 2011 г. по 2017 г. в Москве построено и введено в эксплуатацию 3733 объекта недвижимости общей площадью 58,3 млн кв. м. Таким образом, площадь всей недвижимости в столице выросла на 13%. Такие данные приводятся в отчете о деятельности правительства Москвы.

Согласно отчету, больше всего за 7 лет в столице было построено жилья - 2,2 млн кв. м (1875 домов). За ним с большим отрывом следует коммерческая недвижимость. По подсчетам мэрии, в Москве за отчетный период появилось 334 объекта торговли и услуг (4,4 млн кв. м) и 72 многофункциональных центра (МФК), строящихся в основном в рамках комплексного освоения территорий (промзон). Общая площадь введенных МФК составила 4,3 млн кв. м. Число административно-деловых объектов (офисов) выросло на 3,2 млн кв. м (207 комплексов).

Гаражей в Москве за 7 лет построено примерно столько же, сколько и магазинов: 4,2 млн кв. м. А вот гостиниц за этот период стало больше на 46 объектов (1,7 млн кв. м).

Также в столице было введено 294 школы и детских сада (1,6 млн кв. м), построено 65 (1,2 млн кв. м) больниц и поликлиник.

Руководитель Мосстройкомплекса Марат Хуснуллин отметил, что вся построенная с 2011 г. недвижимость в столице оказалась востребованной, передает агентство РИАМО.

Бизнес
Новости

Reuters сообщил о рекордной инвестпрограмме РЖД на 2018 год

Ведомости
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РЖД планирует увеличить инвестпрограмму в 2018 г. до рекордных 579,4 млрд руб., сообщает Reuters со ссылкой на пояснительную записку к проекту документа. В 2017 г. инвестиции компании планировались на уровне 510 млрд руб. Представитель РЖД прокомментировать эти цифры отказался.

118,9 млрд руб. компания планирует вложить в модернизацию БАМа и Транссиба, еще 108,7 млрд руб. - в «снятие инфраструктурных ограничений», 100,8 млрд руб. - в обновление подвижного состава, а также инвестиции планируются в расширение подходов к портам и развитие Московского транспортного узла.

Из федерального бюджета РЖД потребуется 81,4 млрд руб., часть этих средств планируется обеспечить деньгами бюджета Москвы, следует из документа.

Из Фонда национального благосостояния (ФНБ) РЖД в следующем году планирует через выпуск привилегированных акций получить 44,2 млрд руб. на модернизацию БАМа и Транссиба.

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Политика
Новости

Свердловский депутат извинился за слова о мужчинах-лентяях с доходом в 30 000 рублей

Ведомости
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Депутат думы Березовского городского округа Свердловской области Андрей Брусницин, назвавший лентяями мужчин, получающих 30 000 руб., извинился.

Как сообщает 66.ru, во время обсуждения тарифов на отопление для населения Брусницин заявил: «Если мужчина получает меньше 30 000 руб. — это не мужчина, это лентяй».

«Он извинился сразу. Ему не дали договорить, поднялся шум, и он не закончил речь. Дело в том, что мы обсуждали вопрос социально-острый. Возникли споры. Волна эмоциональная накрыла», - сообщил «РИА Новости» председатель думы Евгений Говоруха. Он добавил, что Брусницин не хотел никого обидеть.

На прошлой неделе фигурантом скандала в медиа стал губернатор Калининградской области Антон Алиханов. После совещания правительства области Алиханов ответил «нет» журналистке издания «Новый Калининград» на вопрос, вернет ли правительство компенсации за детский сад. На просьбу уточнить почему, губернатор сказал: «По кочану». По его мнению, это «серьезный ответ».

Позже помощник Алиханова Денис Калиновский извинился от имени главы региона перед журналисткой «за несдержанность» и принес в редакцию интернет-издания букет цветов и бутылку шампанского, сообщил «Новый Калининград».

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Технологии
Новости

Group-IB считает Bad Rabbit модифицированной версией NotPetya

Ведомости
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Атаковавший во вторник СМИ вирус Bad Rabbit связан с вирусом-шифровальщиком NotPetya, сообщили в компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении киберпреступлений.

«Совпадения в коде указывают на связь атаки с использованием Bad Rabbit с июньской эпидемией шифровальщика NotPetya, поразившего энергетические, телекоммуникационные и финансовые компании», - написала Group-IB в Telegram.

Компания отмечает, что «в атаке NotPetya содержался такой же алгоритм вычисления хеш суммы от имени процесса, с тем отличием, что начальный вектор инициализации в случае NotPetya 0x12345678, а в BadRabbit - 0x87654321».

Ранее вирусная лаборатория Eset обнаружила связь Bad Rabbit с вирусом NotPetya. В последних атаках было использовано «вредоносное ПО Diskcoder.D - новая модификация шифратора, известного как Petya».

Во вторник вирус-шифровальщик Bad Rabbit атаковал сайты «Интерфакса», «Аргументов недели», «Фонтанки», а также киевского метрополитена, международного аэропорта Одессы и мининфраструктуры Украины. Это третья вирусная эпидемия за 2017 г. В мае 2017 г. вирус-шифровальщик WannaCry атаковал 200 000 компьютеров в 150 странах мира. Затем 27 июня вирус Petya (NotPetya и ExPetr) проник в 12 500 компьютеров в 65 странах.

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Политика
Новости

Директор московской школы объяснила приказ учителям следить за учениками в соцсетях

Ведомости
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Директор московской школы 2120 Алла Шурухина выпустила приказ о мониторинге деятельности учеников в интернете, чтобы оградить детей от опасностей. Она объяснила это агентству «Москва» и объяснила, что это ее собственная инициатива.

По словам директора, 80% детей с 10 лет выходят в интернет так, что родители их не контролируют. Каждый шестой ребенок, по ее данным, проводит онлайн больше суток в неделю. Полностью ограждать детей от сети она считает неправильным, но отслеживание их действий сможет уберечь их от возможных опасностей, считает она. «Опасности настигнут ребенка лишь тогда, когда он будет в социальных сетях находиться больше, чем в реальном мире», - предупредила директор.

Приказ Шурухиной 24 октября опубликовал портал «Такие дела». Ради «профилактики негативных проявлений» классным руководителям директор рекомендует следить за соцсетями, в которых сидят учащиеся, и предупреждать их вовлечение в неформальные объединения. Два классных руководителя из школы 2120 рассказали порталу, что узнали о приказе в начале октября. Руководство школы заявило учителям, что их «обязанностью, которую обещали прописать даже в рабочем договоре, будет ведение «профилактического мониторинга» активности их учеников во всех популярных социальных сетях: «В контакте», Facebook, Instagram, «Одноклассники». Классным руководителям предписали отслеживать группы, в которые вступают учащиеся, кого они добавляют в друзья и что выкладывают в своих аккаунтах.

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Политика
Новости

OCCRP оценил в $24 млрд состояние бизнесменов «ближнего круга Путина»

Ведомости
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Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) оценил состояние «ближнего круга» президента России Владимира Путина в $24 млрд, говорится в расследовании организации.

«Согласно подсчетам OCCRP и рейтингов Forbes за 2017 г., совокупное состояние ближнего круга Путина - членов семьи, старых друзей и друзей, ставших членами семьи, - составляет около $24 млрд. Их наиболее успешные бизнесы связаны либо с крупными нефтяными и газовыми госкомпаниями, либо с другими государственными корпорациями», - сказано в расследовании.

К «ближнему кругу» президента России организация причисляет Аркадия и Бориса Ротенбергов, Ильгама Рагимова, Геннадия Тимченко, Николая и Юрия Шамаловых, Игоря, Романа и Михаила Путиных, Виктора Хмарина, Юрия Ковальчука и других. OCCRP отмечает, что не включил в этот список политиков и топ-менеджеров госкомпаний, являющихся друзьями Путина.

OCCRP пишет отдельно о Михаиле Шеломове, Сергее Ролдугине и Петре Колбине. «Несмотря на их внушительные активы они остаются вне поля зрения общественности, кажутся мало осведомленными об их собственных компаниях, и им требуются усилия, чтобы объяснить происхождение их состояний. Это, с учетом их личных связей с президентом, вызывает вопросы - действительно ли их активы принадлежат им, или они лишь доверенные лица», - говорится в расследовании.

Чем занимается фонд Сергея Ролдугина в Сочи

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Политика
Новости

Собянин ответил на сообщение Венедиктова о переносе выборов мэра на март

Ведомости
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Мэр Москвы Сергей Собянин назвал «абсолютным фейком» сообщение о том, что выборы мэра Москвы могут быть перенесены с сентября 2018 г. на март. Он сослался на сообщение главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова. «Никогда и ни с кем этот вопрос не обсуждал и саму идею считаю никчемной», - написал мэр во «В контакте».

Утром Венедиктов написал в Telegram, что оценивает вероятность переноса выборов мэра столицы выше, чем в 50%. «Возможен ли перенос выбора мэра Москвы на март 2018? Вполне. Поднимался ли этот вопрос на встрече ВВП с ССС? Да. Есть ли окончательное решение? Нет. Изучается ли это в администрации президента? Да», - сформулировал он.

После комментария Собянина Венедиктов добавил, что принял эту ремарку к сведению. «В нашем мире «фейки» быстро превращаются в реальность», - отметил главред «Эха» и пообещал и дальше следить за этой темой.

24 октября Собянин заявил «Ведомостям», что собирается выдвинуться на пост мэра Москвы на новый срок. Это решение он объяснил желанием завершить начатые при нем реформы.

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Политика
Новости

Шойгу передал Филиппинам стрелковое оружие и армейские грузовики

ТАСС/Ведомости
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В порту Манилы 25 октября прошла церемония по передаче Филиппинам российской продукции военного назначения, в том числе стрелкового оружия и боеприпасов к нему и армейских грузовиков. Как сообщает ТАСС, в церемонии участвовали министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу и президент Филиппин Родриго Дутерте. Шойгу находится на Филиппинах с официальным визитом.

24 октября министры обороны двух стран подписали межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Документ был подписан на полях Четвертого совещания министров обороны стран - членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и диалоговых партнеров («СМОА плюс»).

Церемония передачи партии вооружений и техники состоялась в среду на борту большого противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев», приписанного к Тихоокеанскому флоту России. Отряд кораблей ТОФ в составе БПК «Адмирал Виноградов», «Адмирал Пантелеев» и танкера «Борис Бутома» прибыл в Манилу несколько дней назад. Командует отрядом замкомандующего Приморской флотилией разнородных сил контр-адмирал Эдуард Михайлов. За четыре месяца отряд совершит девять неофициальных визитов и деловых заходов в порты иностранных государств. Основная цель похода - демонстрация Андреевского флага в Азиатско-Тихоокеанском регионе и дальнейшее развитие военно-морского сотрудничества со странами АТР.

23 октября министр обороны Филиппин Делфин Лорензана заявил об окончании военной операции в городе Марави (остров Минданао), который в течение пяти месяцев удерживали исламисты. Группировка Maute, присягнувшая запрещенному в России «Исламскому государству», захватила районы этого города в мае, когда президент Дутерте находился с визитом в России. Из-за начавшихся боев программу визита пришлось сократить. Дутерте встретился с президентом Владимиром Путиным 23 мая и заявил, что «нуждается в современных образцах вооружений» в том числе для борьбы с ИГ. Он объяснил, что лично приехал в Россию, чтобы попросить об этой помощи и заручиться поддержкой российского лидера. Путин признал возможным развитие сотрудничества с Филиппинами в военно-технической сфере.

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Политика
Новости

WSJ сообщила о новом уголовном расследовании против экс-руководителя штаба Трампа

Ведомости
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В отношении бывшего руководителя избирательного штаба Трампа Пола Манафорта началось расследование: прокуратура Манхэттена заподозрила его в отмывании незаконно нажитых средств. Как сообщают CBS News, об этом написала The Wall Street Journal со ссылкой на три информированных источника. Это расследование добавилось к другим, которые ведутся в отношении Манафорта.

Представитель бывшего помощника Трампа отказался прокомментировать эту информацию, сообщает Fox News.

Прокурор штата Нью-Йорк расследует сделки Манафорта с недвижимостью в штате, напоминает телекомпания. Также политконсультанта проверяют сотрудники ФБР, которые под руководством спецпрокурора Роберта Мюллера изучают его лоббистскую деятельность в интересах «Партии регионов» на Украине в 2012-2014 гг., его офшорные и банковские сделки.

Манафорт был вынужден уйти из штаба Дональда Трампа в разгар предвыборной кампании, когда стало известно о его работе с «Партией регионов». Вопросы к нему были связаны с тем, что он был обязан уведомить власти США о работе на чиновников других государств по закону об «иностранных агентах», но не сделал этого.

Весной 2017 г. Аssociated Рress сообщило, что в 2006 г. Манафорт подписал со структурами Дерипаски контракт с ежегодным вознаграждением в $10 млн для продвижения интересов российского президента Владимира Путина. Дерипаска подал в суд на агентство за клевету, но иск проиграл. В конце августа The Wall Street Journal сообщила о том, что политконсалтинговая фирма Манафорта работала на Дерипаску с 2004 по 2015 г., а их сотрудничество касалось Украины, Грузии и Черногории.

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Бизнес
Новости

Посольство России предупредило о запрете курить на 20 пляжах Таиланда

Ведомости
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Посольство России в Таиланде предупредило соотечественников, что с 1 ноября будет запрещено курить на 20 пляжах в различных провинциях королевства. За нарушение запрета предполагается крупный штраф или тюремное заключение на срок до года, говорится на сайте дипмиссии. Запрет на курение введен ради защиты окружающей среды. Департамент морских и береговых ресурсов разрешит курить в специально оборудованных местах.

В сообщении приводится полный перечень пляжей, где нельзя будет курить.

В этот же день посольство напомнило, что с 11 октября в Таиланде запрещено запускать незарегистрированные беспилотники. Собственникам дронов дается 90 дней для их регистрации. Это можно сделать в центральном и региональных представительствах Национальной комиссии по телерадиовещанию и телекоммуникациям Таиланда, в Управлении гражданской авиации и в полиции.

Таиланд является одним из самых популярных направлений у российских туристов в Юго-Восточной Азии, напоминает ТАСС. В 2016 г. в королевстве побывали 1,08 млн россиян. За первые семь месяцев 2017 г. турпоток в Таиланд из России вырос на 29%.

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Политика
Новости

Федотов предлагает дополнить закон о реабилитации жертв репрессий

ТАСС
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Председатель Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов предлагает дополнить закон о реабилитации жертв политических репрессий и включить в него раскулаченных крестьян, жертв коллективизации и казаков.

Такие поправки были подготовлены совместно с Комиссией по реабилитации жертв политических репрессий, рассказал он ТАСС, но не были поддержаны. «Но мы продолжаем работу над ними с тем, чтобы закон о реабилитации коснулся всех категорий граждан, пострадавших от репрессий», - сказал он, добавив, что прежде всего это жертвы «раскулачивания и расказачивания».

Федотов также считает, что нужно внести поправки в закон о защите персональных данных, который, по его мнению, препятствует историкам и составителям книг памяти в получении архивных данных о жертвах сталинских репрессий.

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