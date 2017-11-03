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Президент Ferrari пригрозил уходом команды из «Формулы-1»

Команда Ferrari недовольна планами владельца «Формулы-1» Liberty Media изменить регламент на моторы после 2020 г. Об этом заявил президент Ferrari Серджио Маркионне.

«У Libety Media много хороших идей. Мне нравится их стремление сократить расходы на участие. Но есть также предложения, с которыми мы не можем согласиться. Например, они хотят лишить уникальности силовые установки разных производителей. Я не поддерживаю такое намерение», — цитирует Маркионне издание Autosport.

Он добавил, что Ferrari уйдет из «Формулы-1», если решение будет принято. «Думаю, должно было понятно: если все сложится так, что больше будет невозможно поддерживать бренд и укреплять уникальный статус Ferrari, то мы уйдем», — подчеркнул Маркионне.

В марте Liberty Media сообщила, что «Формула-1» может перейти на другие двигатели, которые заменят непопулярные и очень дорогие гибридные силовые установки.