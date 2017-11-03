Президент Ferrari пригрозил уходом команды из «Формулы-1»

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Команда Ferrari недовольна планами владельца «Формулы-1» Liberty Media изменить регламент на моторы после 2020 г. Об этом заявил президент Ferrari Серджио Маркионне.
«У Libety Media много хороших идей. Мне нравится их стремление сократить расходы на участие. Но есть также предложения, с которыми мы не можем согласиться. Например, они хотят лишить уникальности силовые установки разных производителей. Я не поддерживаю такое намерение», — цитирует Маркионне издание Autosport.
Он добавил, что Ferrari уйдет из «Формулы-1», если решение будет принято. «Думаю, должно было понятно: если все сложится так, что больше будет невозможно поддерживать бренд и укреплять уникальный статус Ferrari, то мы уйдем», — подчеркнул Маркионне.
В марте Liberty Media сообщила, что «Формула-1» может перейти на другие двигатели, которые заменят непопулярные и очень дорогие гибридные силовые установки.
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Бизнес-омбудсмен и председатель Партии роста Борис Титов поддержал идею захоронить тело Владимира Ленина. «С захоронением Ленина в обществе станет меньше разъединяющих нас моментов, перестанет воспроизводиться вековой давности война "красных" и "белых", появится возможность больше сил уделять созиданию, строительству будущего для нашей страны», — считает Титов.
По его мнению, «пока в центре столицы нашей страны лежит тело Ленина, какая-то наша часть ментально продолжает жить в СССР», что сказывается на жизни россиян не лучшим образом. «Многие до сих пор надеются вернуться в те времена», — отметил Титов.
В четверг, 2 ноября, глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к Кремлю с предложением убрать тело Ленина с Красной площади. По его мнению, это было бы «разумно и человечно», а также верно с исторической точки зрения. Эту идею поддержала депутат Госдумы Наталья Поклонская. За захоронение тела Ленина выступает и Ксения Собчак, однако она отметила, что решать это вопрос должен не Кремль, а российский народ — «на свободных выборах и референдумах».
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Ритейлер детских товаров в России «Детский мир» ведет переговоры о покупке доли в российском производителе игрушек. Об этом RNS сообщил гендиректор компании Владимир Чирахов. Представитель «Детского мира» подтвердил «Ведомостям» эту информацию.
Детали сделки компания не раскрывает.
Покупка доли в производителе игрушек поможет увеличить рентабельность холдинга, считает Чирахов. «Детский мир» не рассматривает строительство собственного производства игрушек, подчеркнул он.
Группа компаний «Детский мир» - крупнейший продавец детских товаров в России. Помимо одноименных магазинов, в группу входит также проект развивающих игрушек ELC - всего более 550 торговых точек. Выручка «Детского мира» в прошлом году выросла на 31% до 79,5 млрд руб., а за девять месяцев этого года – на 23% до 66,6 млрд руб.
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Президент Владимир Путин в приветствии к участникам международных мероприятий, приуроченных к 100-летию Российской революции 1917 г., рекомендовал сохранять объективное и положительное отношение к прошлому. «... убежден, что даже самая острая полемика должна основываться на фактах и документах», - цитирует его ТАСС.
Путин напомнил об огромном влиянии революции 1917 г. на развитие России и всего мира. Он сказал, что она «во многом определила политическую, экономическую, социальную картину XX века».
«И потому закономерно, что в юбилейный год общественные деятели, ученые, представители СМИ обращаются к глубокому и всестороннему осмыслению той эпохи, высказывают разные, порой противоположные мнения и оценки», - говорится в приветствии президента. Он выразил надежду, что все связанные с революцией мероприятия внесут вклад в конструктивную дискуссию и помогут укрепить дружеские связи участников с зарубежными коллегами и партнерами.
Как и сто лет назад, имперская сущность Эрмитажа не принимает революцию: дворцовые интерьеры отторгают чужеродный краснознаменный декор
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Евгений Егоров / для Ведомостей
Сопротивление места попытался преодолеть голландский дизайнер Каспар Конейн: он оформил пространство Николаевского зала гигантскими фотографиями участников событий и множеством видеоэкранов, собрав подлинные предметы и документы в инсталляцию
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Евгений Егоров / для Ведомостей
Главное внимание здесь уделено последним обитателям Зимнего дворца
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Евгений Егоров / для Ведомостей
Экспонаты выставки
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Евгений Егоров / для Ведомостей
В 1901 г. вокруг Собственного сада Зимнего дворца была установлена на высоком цоколе из темно-розового песчаника выполненная по проекту Р. Мельцера решетка с позолоченными орлами и вензелями. Со стороны площади и Невы ворота решетки украшали императорские короны. Ограда Собственного сада была разобрана 1 мая 1920 г. на первом коммунистическом субботнике. Железная корона (на фото) была обнаружена в 1980-х гг. в одном из подвальных помещений Зимнего дворца при разборке строительного мусора
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Евгений Егоров / для Ведомостей
Экспонаты выставки
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Евгений Егоров / для Ведомостей
Плакаты с революционными лозунгами
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Евгений Егоров / для Ведомостей
Метафорой отечественной истории можно считать впервые выставленную картину: на обороте парадного портрета Николая II, созданного художником Галкиным в 1896 г. для актового зала коммерческого училища, в 1924 г. художником Измайловичем была написана фигура Ленина на фоне Петропавловской крепости
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Евгений Егоров / для Ведомостей
В таком виде картина много лет провисела в советской школе
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Евгений Егоров / для Ведомостей
Штык-нож от винтовки системы «Винчестер», который использовался при убийстве царской семьи
12/20
Евгений Егоров / для Ведомостей
Портрет императора Александра II художника Генриха фон Ангели, исколотый штыками
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«Ростех» сообщил, что создана рабочая рабочая группа и она уже подготовила план оздоровления концерна «Тракторные заводы» (КТЗ). Как передает ТАСС, в группу вошли представители «Ростеха», Внешэкономбанка, Минпромторга, Минтруда и региональные чиновники. «Ростех» начал выполнять этот план.
Задолженность предприятий крупнейшего машиностроительного концерна России превышает 85 млрд руб. Внешэкономбанк уже подал иск о признании КТЗ банкротом, сумма исковых требований составляет 68,5 млрд руб.
На время судебных процедур банкротства всем предприятиям КТЗ помогут принять меры, чтобы производство всей выпускаемой номенклатуры не останавливалось и продолжалось без сбоев и производственный цикл сохранился. Одновременно будут проводиться меры по оптимизации производства, сохранению рабочих мест и зарплат сотрудникам.
Главными целями индустриальный директор кластера вооружение «Ростеха» Сергей Абрамов назвал выполнение гособоронзаказа вовремя и в полном объеме и сохранение социальной стабильности.
С 2006 г. в КТЗ вошли 17 системообразующих производственных предприятий в 20 регионах, на них работают более 10 000 человек. Также в составе концерна есть специализированные и торгово-сервисные компании.
В конце сентября руководитель «Ростеха» Сергей Чемезов говорил, что считает невозможным и бесполезным финансовое оздоровление концерна «Тракторные заводы» (КТЗ). По его словам, предприятие «находится в крайне тяжелом финансовом положении, там огромные долги», его нужно обязательно банкротить.
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Президент США Дональд Трамп прокомментировал блокировку своего аккаунта в Twitter.
«Мой Twitter-аккаунт был заблокирован недобросовестным сотрудником. Полагаю, мои слова наконец-то снова начали до вас доходить - и иметь действие», - написал Трамп.
Ранее в пятницу, 3 ноября, Twitter Трампа был недоступен 11 минут. Изначально компания сообщила, что аккаунт был непреднамеренно деактивирован из-за ошибки сотрудника. Однако после начала проверки Twitter выяснил, что увольняющийся сотрудник службы поддержки заблокировал страницу Трампа в свой последний рабочий день. Имя и мотивы бывшего сотрудника Twitter не сообщались.
Трамп зарегистрирован в Twitter с 2009 г. У него более 41 млн подписчиков.
Рыночная стоимость Twitter снизится почти на $2 млрд, если Трамп прекратит публиковать твиты, писало агентство Bloomberg.
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Пользователи WhatsApp по всему миру сообщают о восстановлении работы мессенджера после масштабного сбоя в пятницу, 3 ноября. Официального объявления об этом самого мессенджера, объединяющего 1 млрд пользователей и принадлежащего Facebook, пока не последовало.
Масштабные проблемы с WhatsApp в мобильном приложении начались около 11.00 мск. Жалобы поступали со всего мира. Один из корреспондентов «Ведомостей» рассказал, что получил важное сообщение с 40-минутным лагом. В соцсетях вновь стал популярным хэштег #whatsappdown.
Сервис WhatsApp принадлежит Facebook с октября 2014 г. В рейтинге самых безопасных мессенджеров (по данным на 2016 г.) WhatsApp вместе с Facebook Messenger занимает первое место. Последний масштабный сбой мессенджера был в мае - тогда на несколько часов серьезные проблемы были у пользователей из Бельгии, Нидерландов и Великобритании.
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Опытный образец нового российского пассажирского самолета МС-21-300 совершил первый полет с аэродрома ЛИИ им. Громова в подмосковном Жуковском. Об этом сообщила пресс-служба самолетостроительной корпорации «Иркут».
Полет длительностью более трех часов состоялся в четверг, 2 ноября, и прошел в штатном режиме. «В ходе полета определялись характеристики устойчивости и управляемости на высоте от 6 до 12 000 м», - говорится в сообщении.
17 октября МС-21-300 перелетел с аэродрома Иркутского авиазавода в Жуковский, преодолев расстояние около 4500 км без посадки за шесть часов. МС-21 (магистральный самолет XXI в.) - самолет самого востребованного среднемагистрального класса. Первый полет состоялся в мае, начало поставок запланировано на конец 2018 г. Конкурентное преимущество самолета по сравнению с одноклассниками - увеличенная ширина салона и углепластиковое крыло, позволяющее добиться лучшей топливной эффективности.
МС-21 прилетел в Москву
«Иркут»
Самолет МС-21-300 совершил первый перелет с аэродрома Иркутского авиазавода (на фото) в аэропорт в подмосковном Жуковском, сообщила пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК)
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«Иркут»
По словам командира корабля - летчика-испытателя Олега Кононенко, полет прошел в штатном режиме
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«Иркут»
Подготовка лайнера к вылету
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«Иркут»
Самолет преодолел расстояние около 4500 км без посадки за шесть часов
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«Иркут»
Полет проходил на высоте 10 000 м
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«Иркут»
МС-21 (магистральный самолет XXI в.) разработала НПК «Иркут» (входит в ОАК), самолет самого востребованного среднемагистрального класса
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«Иркут»
В мае МС-21 совершил первый полет, сейчас идут летные испытания. Начало поставок запланировано на конец 2018 г.
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Россияне в основном знают о намерении телеведущей Ксении Собчак выдвинуться в президенты России, но не одобряют ни ее саму, ни ее президентские амбиции и сомневаются в ее реальных перспективах. Кроме того, Собчак считают несамостоятельным кандидатом. Таковы результаты нового опроса фонда «Общественное мнение».
О планах Собчак бороться за президентское кресло знают 86% опрошенных, но 70% отнеслись к ним отрицательно, 20% равнодушно и лишь 6% - одобрили. К Собчак относятся отрицательно (49%) или нейтрально (40%). Положительно ее воспринимают всего 7% респондентов.
В том, что в итоге телеведущую допустят до президентских выборов, уверены 38% респондентов, противоположного мнения придерживаются 43%. Затруднились ответить 17% россиян. Если Собчак будет участвовать в президентских выборах в следующем году, то в принципе допускают для себя возможность проголосовать за нее 5% опрошенных. Подавляющее большинство (87%) исключают этот вариант.
Лишь четверть (27%) россиян считают, что Собчак выдвинула свою кандидатуру по собственной инициативе. Почти каждый второй уверен, что за ней кто-то стоит: 3% - что это Кремль, 44% - что это другие политические силы.
Несколько более благоприятный результат дал недавний опрос ВЦИОМ: 57% опрошенных отнеслись к решению Собчак отрицательно, а 69% не видят у нее политических перспектив. 57% респондентов считают истинной целью выдвижения Собчак самопиар, 11% - сбор средств с друзей и спонсоров, 10% - желание обозначить свою повестку и довести до общественности мнение оппозиции.
18 октября Собчак заявила о намерении баллотироваться на пост президента России в 2018 г. Она видит своей электорат среди тех, кто проголосовал бы «против всех» при наличии такой графы в бюллетене. Выборы президента предварительно намечены на 18 марта 2018 г.
Действующий глава государства Владимир Путин пока не объявлял о своем решении участвовать в президентских выборах.
Опрос ФОМ проводился 28-29 октября среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах в 53 субъектах России.
Путь Собчак от телезвезды до политика
Интерпресс / ТАСС
Ксения Собчак родилась 5 ноября 1981 г. в Ленинграде. Ее отец Анатолий Собчак был народным депутатом СССР, а в 1991-1996 гг. - мэром Санкт-Петербурга. На фото: дома на кухне, 1990 г.
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Александр Николаев / Интерпресс / ТАСС
Мэр Петербурга Анатолий Собчак с супругой Людмилой Нарусовой и дочерью Ксенией фотографируются, протестуя против статьи о его разводе, январь 1996 г.
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Светлана Соколова / ТАСС
В 1998 г. Собчак поступила на факультет международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета. В 2001 г. перевелась на факультет международных отношений МГИМО, окончив его в 2002 г. со степенью бакалавра. В 2002 г. поступила в магистратуру на факультет политологии МГИМО, которую окончила в 2004 г. На фото: Собчак – участница шоу-показа новой осенне-зимней коллекции модельера Елены Ярмак «Люди, приятные на ощупь», 2002 г.
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Кадр из фильма
Сыграла роль журналистки-психолога в художественном фильме «Воры и проститутки. Приз — полет в космос» режиссера Александра Сорокина. На фото с партнером по съемкам Владимиром Стекловым
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PhotoXPress
С мая 2004 г. вела на телеканале ТНТ одно из самых популярных реалити-шоу - «Дом-2». Тиражом в несколько сотен тысяч экземпляров выходил журнал «Дом-2», продавалась компьютерная игра «Дом-2: построй свою любовь». На фото с участниками шоу и соведущей Ксенией Бородиной (справа). Через год комиссия по здравоохранению и охране общественного здоровья Московской городской думы подготовила обращение к генпрокурору РФ, в котором потребовала закрыть телепроект «Дом-2» и привлечь Собчак к уголовной ответственности за сутенерство и сводничество. В 2009 г. по решению суда «Дому-2» было разрешено выходить только после 23 часов
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Коробейников Дмитрий / PhotoXPress
На фото съемка телевизионной программы «Хорошие шутки» - юмористические бои без правил первого развлекательного канала СТС в Театре на Малой Бронной. На снимке (слева направо): телеведущие Тина Канделаки, Андрей Малахов и Ксения Собчак
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PhotoXPress
Открытие памятника первому мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку, 12 июня 2006 г. На снимке: тогдашний министр экономического развития и торговли РФ Герман Греф (слева), президент России Владимир Путин (второй слева) и телеведущая Ксения Собчак (справа)
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Григорий Сысоев / ТАСС
В мае 2006 г. Собчак организовала молодежное движение «Все свободны!», заявив, что оно будет аполитичным. На фото Ксения моет памятник поэту Сергею Есенину во время акции «Тверской бульвар - территория чистоты», июль 2006 г.
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Нилов Владимир / PhotoXPress
Съемки телевизионного шоу «Первого канала» «Последний герой», на котором Собчак была телеведущей. Остров в архипелаге Бокас-дель-Торо, Республика Панама
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Anna Shevelyova / AP
На выставке в манеже «Диана фон Фюрстенберг. Путешествие в мир платья» с супермоделью Наоми Кэмпбелл, 2009 г.
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Артова Мария / PhotoXPress
Церемония вручения премии «Серебряная калоша» (за самые сомнительные достижения в шоу-бизнесе), лето 2009 г.
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Илья Питалев / РИА Новости
Президент Альфа-банка Петр Авен и Ксения Собчак перед началом церемонии вручения Премии Кандинского, декабрь 2009 г.
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PhotoXPress
На съемках программы «Танцы со звездами» с партнером - танцовщиком Евгением Папунаишвили
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Дмитрий Астахов / РИА Новости
С тогдашним президентом России Дмитрием Медведевым и матерью - сенатором Людмилой Нарусовой у стендов, посвященных Анатолию Собчаку, в музее юридического факультета СПбГУ
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Денис Гришкин / Ведомости
В 2010 г. Собчак купила небольшой пакет акций «Евросети». На фото с генеральным директором компании Александром Малисом в магазине в Черемушках, где они несколько часов работали продавцами, март 2010 г.
15/36
Анна Салынская / ТАСС
В июне 2010 г. стало известно, что владельцы ресторанов Ginza Project Дмитрий Сергеев и Вадим Лапин вместе с Собчак создают сеть сэндвич-кафе «Бублик» на Тверском бульваре. Кафе работало до лета этого года, а сейчас оно закрыто на реконструкцию, говорится в его Instagram
16/36
Mikhail Metzel / AP
Собчак с актером Иваном Охлобыстиным на церемонии вручения премии «МузТВ», 2011 г.
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Максим Стулов / Ведомости
Выступает на митинге оппозиции «За честные выборы» на проспекте Академика Сахарова в Москве 24 декабря 2011 г.
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Дмитрий Рогулин / ТАСС
В марте 2012 г. Собчак приехала в Астрахань для поддержки голодающих за отмену результатов выборов мэра города. С 16 марта в голодовке участвовал бывший кандидат в мэры Астрахани, лидер местных справороссов Олег Шеин. Он стал вторым по итогам выборов 4 марта, набрав около 30% голосов избирателей. Его победил представитель «Единой России» Михаил Столяров с 60% голосов. «Если хотите полететь и у вас нет возможности, я оплачу билет», — писала тогда Собчак в Twitter (цитата по vesti.ru)
19/36
Sergey Ponomarev / AP
В ночь на 9 мая 2012 г. Собчак была задержана на оппозиционных «народных гуляниях», но уже через несколько часов отпущена из ОВД. Через несколько дней она была оштрафована на 1000 руб. за «нарушение установленного порядка проведения митингов и шествий»
20/36
Валерий Левитин / РИА Новости
В мае 2012 г. стала главным редактором журнала SNC, ранее известного как Sex and the City. На фото с оппозиционером Алексеем Навальным на ежегодном проекте «Метаморфозы» радиостанции «Серебряный дождь» и журнала SNC в «Гоголь-центре»
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Alexander Zemlianichenko / AP
Футболки с портретом Собчак, 2012 г. Агентство AP тогда ее назвало «иконой стиля»
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Валерий Левитин / РИА Новости
Ксения Собчак на горнолыжном курорте Куршевель, зима 2012 г.
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Вадим Тараканов / ТАСС
Церемония вручения премии «Серебряная калоша», 2012 г.
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Maxim Shemetov / Reuters
11 июня 2012 г. по делу о беспорядках на Болотной площади у Алексея Навального, Ильи Яшина, Бориса Немцова, Собчак и Сергея Удальцова прошли обыски, затем их вызвали на допросы в связи со столкновениями демонстрантов с ОМОНом. В ходе обыска у Собчак следователи нашли более 1 млн евро, $480 000 и 480 000 руб., писал тогда «Коммерсантъ». «В рамках расследования будет выяснено, уплачены ли с этой суммы налоги, для этого уже назначена налоговая проверка. Следствие также намерено выяснить, для каких целей могла предназначаться такая крупная сумма, расфасованная более чем в 100 конвертов», - заявили тогда в СКР (цитата по «Коммерсанту»)
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Sergey Ponomarev / AP
В 2012 г. Собчак вошла в Координационный совет оппозиции. Костяк совета составили лидеры митингов на Болотной во главе с Алексеем Навальным, писателем Дмитрием Быковым, шахматистом Гарри Каспаровым. На фото с Евгенией Чириковой (на переднем плане), лидером движения «Экологическая оборона Московской области» и Движения в защиту Химкинского леса
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Tatyana Makeyeva / Reuters
В марте 2014 г. прогулялась по майдану с Ходорковским
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Игорь Руссак / РИА Новости
Собчак запустила программу «Собчак живьем» на «Дожде» перед предыдущими президентскими выборами. Началось все с интервью с кандидатами. У нее в гостях побывали все, кроме Путина. На фото: бизнесмен Геннадий Тимченко дает Собчак интервью на Петербургском международном экономическом форуме, 2014 г.
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Михаил Джапаридзе / ТАСС
Собчак играла в нескольких театральных постановках. На фото: предпремьерный показ спектакля «Женитьба» в постановке режиссера Григорьяна в Театре наций
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Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Ксения Собчак и бизнесмен Михаил Прохоров на церемонии вручения премии «Сделано в России» проекта «Сноб»
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Евгений Разумный / Ведомости
13 марта 2015 г. в прессе появились сообщения о том, что Собчак покидает Россию, поскольку ее имя фигурирует в «расстрельных списках», о которых сообщали СМИ после убийства Бориса Немцова, об этом писал «Коммерсантъ» в марте 2015 г. На фото Собчак у Сахаровского центра перед церемонией прощания с политиком Борисом Немцовым
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Андрей Гордеев / Ведомости
Дебаты на телеканале «Дождь» между Анатолием Чубайсом и Алексеем Навальным, июнь 2015 г.
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Артем Коротаев / ТАСС
На благотворительном ужине фонда Натальи Водяновой «Обнаженные сердца» с тогдашним сенатором от Чечни Умаром Джабраиловым
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Евгений Разумный / Ведомости
1 февраля 2013 г. состоялась свадьба Собчак и актера Максима Виторгана. Для него это третий брак. В ноябре 2016 г. у пары родился сын
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Pavel Golovkin / AP
Ксения Собчак - один из поручителей в деле режиссера Кирилла Серебренникова. 17 октября она пришла поддержать Серебренникова в Басманный суд
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Рамиль Ситдиков / РИА новости
18 октября Собчак объявила об участии в выборах президента России
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Находящийся на санации Бинбанк планирует провести допэмиссию акции. На заседании совета директоров банка 7 ноября будет решаться вопрос о цене размещения акций, говорится в сообщении на сервере раскрытия информации.
Целью допэмиссии станет конвертация в капитал банка субординированного займа, выданного Агентством по страхованию вкладов (АСВ), пояснили RNS в Бинбанке. В 2015 г. кредитная организация получила субординированный заем на 8,8 млрд руб. в рамках программы докапитализации.
«В случае утверждения ЦБ РФ плана по предупреждению банкротства возникают основания для мены требований АСВ по предоставленным субординированным займам в обыкновенные акции банка. В связи с этим общее собрание акционеров Бинбанка 30 ноября должно принять решение о дополнительном выпуске акций банка в объеме, необходимом для осуществления мены», — отметили в кредитной организации.
Конвертировать субординированный долг АСВ планировал и банк «ФК Открытие», который также проходит процедуру оздоровления при помощи Фонда консолидации банковского сектора. Однако собрание акционеров, на заседании которого был вынесен этот вопрос, не состоялось из-за отсутствия кворума. Два года назад банк получил от АСВ 55,6 млрд руб. по программе докапитализации через ОФЗ.
«Отсутствие этого решения замедляет процедуру докапитализации, потому что по закону до того, как ЦБ может докапитализировать банки, должны быть списаны все суборды, в том числе суборды АСВ. А суборды АСВ по закону просто так списаны быть не могут, они сначала должны быть конвертированы в акции, и только после этого акции будут списаны до 1 рубля», – заявлял ранее зампред ЦБ Василий Поздышев (цитата по «Интерфаксу»). Он также сообщал, что регулятор готовит поправки в законодательство, которые позволят ЦБ докапитализировать банк несмотря на противодействие акционеров.
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Renault сообщил, что выкупил 10% собственных акций из пакета, который продало французское государство. Правительство сообщило, что продало 4,7% из принадлежащих ему акций предприятия за 1,2 млрд евро, передает Reuters. Это означает, что при сделке цена акции составила 86,6 евро. Купленные бумаги компания собирается направить на премии действующим и бывшим сотрудникам.
После сделки у государства останется 15% в Renault, как и было до весны 2015 г. В апреле 2015 г. правительство купило еще 4,7%, желая усилить свою позицию в компании по сравнению с другим акционером - Nissan.
В октябре 2015 г. правительство сообщило, что решило отложить продажу 4,7% в Renault из-за падения котировок автопроизводителей по всему миру и из-за снижения спроса на новые машины на развивающихся рынках.
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Google подтвердил, что новости агентства Федерального агентства новостей (ФАН) исключены из выдачи новостного сервиса Google News. РБК связывает ФАН с медиаимперией бизнесмена Евгения Пригожина.
«Источники Google.Новостей обновляются регулярно. В настоящее время этот сайт не доступен в выдаче Google.Новостей, однако его по-прежнему можно найти в Google поиске», - говорится в комментарии сервиса.
С конца октября ФАН нет в новостной выдаче Google News, причем удален и полный архив новостей ФАН с момента его создания в 2014 г. Из выдачи исчезли и другие ресурсы, связанные, по мнению РБК, с «фабрикой медиа» Пригожина: «Инфореактор», «Экономика сегодня», «Народные новости», «Политика сегодня», «Нью информ», «Политэксперт» и «Невские новости».
Прежде американский поисковик не блокировал отечественные СМИ. В ответ ФАН обвинило Google в политической цензуре, предположив, что американской компании не понравилось его освещение военной кампании в Сирии.
В расследовании РБК отмечал близость «фабрики медиа» к так называемой «фабрике троллей», возможным инвестором обеих «фабрик» назывались структуры бизнесмена Евгения Пригожина. «Фабрику троллей» западные СМИ в последнее время часто упоминают в контексте попыток российского вмешательства в президентские выборы в США. Сам Пригожин накануне заявил, что не связан с «фабрикой троллей» и не вмешивался в выборы президента США.