Гран-при Formula 1 в России поменяет компанию-организатора

Статья опубликована в № 4345 от 20.06.2017 под заголовком: У Гран-при Formula 1 в Сочи будет новый организатор

Банк ВТБ может стать соучредителем новой компании – организатора сочинского Гран-при Алексей Куденко / РИА Новости

О смене учредителей компании «Ведомостям» рассказал советник вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус. По его словам, сейчас контракт на организацию соревнований принадлежит НАО «Центр «Омега», однако ведется процесс реорганизации. Его рассчитывают закончить до конца 2017 г. «Центр «Омега», по данным ЕГРЮЛ, учредил Краснодарский край через департамент имущественных отношений. Компания по-прежнему принадлежит региону, указывает Джус.

Учредителями новой компании могут стать некоторые спонсоры Гран-при и «Сочи-автодрома», говорит Джус. Кто конкретно, он не уточнил. С 2017 г. Formula 1 полностью финансируют только частные инвесторы, напоминает Джус. Титульным спонсором гонки является банк ВТБ, спонсором Гран-при – компания «Лукойл», «Сочи-автодром» финансируют компании «Русал», «Онэксим» и «Уралкалий». Источник в одной из компаний-партнеров подтвердил, что переговоры ведутся.

Представитель «Русала» опроверг, что компания станет учредителем. В пресс-службе ВТБ уточнили, что комментировать вопрос преждевременно. Представители «Лукойла», «Онэксима» и «Уралкалия» не ответили на запросы «Ведомостей».

Гран-при Франции и Германии возвращаются в F1 На вчерашнем заседании Всемирного совета по мотоспорту Международной автомобильной федерации (FIA) утвержден календарь чемпионата мира Formula 1 на 2018 г. В календаре – 21 Гран-при, в него после нескольких лет отсутствия вернулись Grosser Preis von Deutschland и Grand Prix de France. Французский Гран-при – один из семи этапов, составивших первый чемпионат мира F1 в 1950 г. Российский Гран-при Formula 1 в 2018 г. пройдет с 28 по 30 сентября. Это кажется более подходящим российским организаторам с точки зрения зрительского интереса и комфорта для болельщиков, отмечает Джус: для международных фанатов осень привлекательнее с точки зрения близости развязки чемпионата. К тому же в связи с чемпионатом мира по футболу 2018 г. болельщикам не придется выбирать между соревнованиями, заключает он.

Организатор локального Гран-при должен выплачивать владельцу прав на гонку, группе Formula One, ежегодный взнос (который для сочинского этапа может составлять 50 млн евро).

Частные инвесторы могут стать соучредителями компании вместе с государственными структурами, рассуждает старший менеджер департамента стратегии и операционной эффективности Deloitte Ольга Ошарова: такой опыт есть в странах, принимающих соревнования; обычно наличие государственных структур помогает лучше развивать инфраструктуру региона-участника и получить дополнительные средства для проведения гонок.

Например, в США гонка Formula 1 с 2012 г. проходит в г. Остине на 5,5-километровом треке, способном вместить 120 000 зрителей, – автодром был построен инвесторами специально под этап F1. Власти штата Техас, где находится автодром, в 2016 г. урезали субсидирование американского этапа Formula 1 с $25 млн до $19,5 млн, сообщал «Спорт-экспресс» со ссылкой на Autosport.

В интервью телеканалу «Россия 24» председатель организационного комитета Дмитрий Козак отмечал, что в 2017 г. ни федеральный, ни региональный бюджеты не участвовали в финансировании российского Гран-при. Некоторые страны также пробовали полностью отказаться от господдержки: например, так было в Испании в 2008 г., добавляет Ошарова.

Ранее в феврале 2017 г. российская сторона, тогда в лице «Центра «Омега», перезаключила контракт с Formula One на проведение соревнований в России до 2025 г. Контракт передадут новой управляющей компании, знает источник, знакомый с ходом переговоров.