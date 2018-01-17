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Ferrari собирается выпустить электрический суперкар

Итальянская Ferrari планирует выпустить SUV (кроссовер или внедорожник) к концу 2019 - началу 2020 г., заявил на автосалоне в Детройте гендиректор Fiat Chrysler Automobiles (FCA, в него входит Ferrari) Серджо Маркионне. Компания готова создать и электрический суперкар, заявил он. Маркионне назвал внедорожник Fuv (от Suv, как называют подобные автомобили в Италии), передает ТАСС со ссылкой на новостной канал «RAI-news-24». «Это будет самый быстрый внедорожник на рынке», - сказал топ-менеджер, уточнив, что новая Ferrari в таком кузове не будет похожа ни на один из существующих автомобилей сегмента.

Компания готова и к производству экологически чистых суперкаров на электрических аккумуляторах, сказал Маркионне. «Если кто и сделает электрический суперкар, Ferrari будет первой в этом ряду. Мы сделаем такую машину, и неважно, будет ли она продаваться, это - обязательство», - заявил он.

В новом индустриальном плане компании, который будет представлен в марте, предусмотрены машины с гибридными двигателями, сказал гендиректор FCA. «Начав с этого, прийти к электрическому автомобилю будет легче», - считает он. Половина машин, производимых в мире к 2025 г., будут использовать электрический или гибридный двигатель, считет Маркионне.