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В центре Москвы появятся 100 дополнительных парковок для такси

Столичные власти изучают возможность организации 100 дополнительных парковочных мест для такси. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с представителями таксомоторных компаний, агрегаторов такси и компаний каршеринга, передает ТАСС.

По словам Собянина, новые парковочные места появятся там, «где есть дефицит». С каждым годом число такси в Москве увеличивается, поэтому необходимо думать и о парковочных местах, отметил градоначальник.

На встрече заммэра Максим Ликсутов, возглавляющий департамент транспорта Москвы, заявил, что в столице только для зарегистрированных в сфере такси компаний организовано 1500 парковочных мест и около 40 стоянок.

«Около 100 дополнительных мест в центре Москвы мы, по просьбе таксомоторных компаний, сделаем до середины лета этого года», - сказал Ликсутов.

В начале февраля Собянин рассказал о предстоящем повышении тарифов на парковку в популярных местах Москвы. При этом стоимость парковки будет повышаться только там, где «явно повышенный спрос и где для того, чтобы встать на парковку, приходится кружить», говорил он. В местах повышенного спроса загрузка не должна превышать 80%, считает мэр. Он также говорил, что никаких серьезных изменений в системе парковок не планируется. «Московское парковочное пространство сформировано», - утверждал Собянин.

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