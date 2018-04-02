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Илон Маск сообщил о «банкротстве» Tesla

Основатель производителя электромобилей Tesla Илон Маск 1 апреля в «твиттере» написал о банкротстве компании.

«Несмотря на интенсивные усилия по сбору средств, в том числе массовую продажу пасхальных яиц, мы с грустью сообщаем, что Tesla полностью обанкротилась. Настолько обанкротилась, что вы даже не можете представить», — написал он. Следующий твит сообщал: «Илон был найден в бессознательном состоянии у Tesla Model 3, в окружении бутылок «Теслакиллы». Следы высохших слез до сих пор видны на его щеках». Здесь же основатель Tesla уточнял, что написанное – не прогноз и пожелал всем счастья в апреле.

Последняя новость на сайте компании датирована 30 марта и связана с первым смертельным ДТП с участием Tesla, двигавшемся на автопилоте.

Как поясняет MarketWatch, шутка про банкротство Tesla, вероятно, стала своеобразным ответом на прогноз Vilas Capital Management, опубликованный на прошлой неделе. Из него следовало, что компания обанкротится в течение четырех месяцев.

30 марта агентство Moody’s понизило кредитный рейтинг Tesla Motors до уровня В3 с негативным прогнозом.

Ранее компания сообщала об отзыве 123 000 седанов Model S из-за возможных проблем с гидроусилителем руля.

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