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Илон Маск сообщил о «банкротстве» Tesla

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Основатель производителя электромобилей Tesla Илон Маск 1 апреля в «твиттере» написал о банкротстве компании.

«Несмотря на интенсивные усилия по сбору средств, в том числе массовую продажу пасхальных яиц, мы с грустью сообщаем, что Tesla полностью обанкротилась. Настолько обанкротилась, что вы даже не можете представить», — написал он. Следующий твит сообщал: «Илон был найден в бессознательном состоянии у Tesla Model 3, в окружении бутылок «Теслакиллы». Следы высохших слез до сих пор видны на его щеках». Здесь же основатель Tesla уточнял, что написанное – не прогноз и пожелал всем счастья в апреле.

Последняя новость на сайте компании датирована 30 марта и связана с первым смертельным ДТП с участием Tesla, двигавшемся на автопилоте.

Как поясняет MarketWatch, шутка про банкротство Tesla, вероятно, стала своеобразным ответом на прогноз Vilas Capital Management, опубликованный на прошлой неделе. Из него следовало, что компания обанкротится в течение четырех месяцев.

30 марта агентство Moody’s понизило кредитный рейтинг Tesla Motors до уровня В3 с негативным прогнозом.

Ранее компания сообщала об отзыве 123 000 седанов Model S из-за возможных проблем с гидроусилителем руля.

Суперкары и электромобили автосалона в Женеве

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Бизнес
Новости

Хакеры похитили данные владельцев 5 млн карт в магазинах Hudson's Bay

Ведомости
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Канадский ритейлер Hudson's Bay подтвердил о краже данных платежных карт клиентов своих магазинов Lord & Taylor и Saks Fifth Avenue, расположенных в Северной Америке. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании. Hudson's Bay отметила лишь, что получила подтверждение текущей безопасности своих систем. Ни количество скомпрометированных карт, ни сроки осуществления атаки в компании не назвали.

Hudson's Bay сделала заявление после того, как о взломе рассказала нью-йоркская компания Gemini Advisory, специализирующаяся на кибербезопасности. По ее данным, за атакой стоит известная хакерская группировка Fin7 или JokerStash. Она похитила данные владельцев 5 млн карт, совершавших покупки с мая 2017 г. На продажу группировка выставила данные 125 000 карт. Их владельце проживают преимущественно в Нью-Йорке и Нью-Джерси.

Ранее следственные органы США заявляли о краже данных 130 млн кредитных карт с 2006 по 2008 гг. в Heartland Payment Systems, операторе магазинов 7-Eleven и Hannaford Brothers. В 2013 г. преступники взломали Target Corp и украли данные 40 млн карт, а также 56 млн из Home Depot в 2014 г.

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Технологии
Новости

Китайская космическая станция Tangong-1 сгорела в плотных слоях атмосферы

Ведомости
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Экспериментальная космическая лаборатория Китая Tangong-1 («Небесный дворец») сгорела при входе в плотные слои атмосферы над южной частью Тихого океана. Об этом сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на Китайское инженерно-космическое управление и Пекинский аэрокосмический центр управления.

Tiangong-1 массой 8,5 тонн была запущена в сентябре 2011 г. и завершила свою миссию в марте 2016 г. К ней пристыковывались корабли серии Shenzhou (8,9 и 10). Позже контроль над станцией был потерян.

На околоземной орбите у Китая остается космическая лаборатория Tangong-2. Это модель для проверки технологий жизнеобеспечения для анонсированного строительства многомодульной орбитальной станции страны. Изначально эта лаборатория считалась резервной. К ней также могут пристыковываться корабли серии Shenzhou, так и грузовые беспилотники Tianzhou.

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Бизнес
Новости

Вступил в силу запрет на импорт в Россию абхазских фруктов и орехов

Ведомости
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Полный запрет на ввоз в Россию фруктов и орехов из Абхазии, вступивший в силу со 2 апреля, может быть продлен на неопределенный срок. Об этом сообщила официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано в интервью «Российской газете».

Временный запрет на импорт абхазских товаров растительного происхождения был введен 29 марта в связи с «критической фитосанитарной обстановкой» из-за распространения в Абхазии коричнево-мраморного клопа. Представитель ведомства высказала предположение, что вредитель мог «оказаться искусственно выведенным в рамках биологической диверсии». Абхазия не гарантирует, что сможет «справиться с заразой в кратчайшие сроки», отметила Мелано.

В 2017 г. вредители уничтожили в Абхазии 70% урожая фундука и более 50% урожая мандаринов в Абхазии, заявлял президент республики Рауль Хаджимба. В результате экспорт мандаринов в этом году упал более чем вдвое.

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Стиль жизни
Новости

Умер худрук Театра.doc Михаил Угаров

Ведомости
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Художественный руководитель Театра.doc Михаил Угаров скончался на 63 году жизни в Москве. Об этом в своем Facebook сообщила режиссер Марина Разбежкина. «Умер Миша Угаров. Неожиданно. Больно и страшно», — написала она. В комментариях она пояснила, что причиной смерти стал «внезапный сердечный приступ». Скорая помощь, по ее словам, «приехала быстро, но не успела». Смерть Угарова подтвердили на странице Театра.doc в Facebook.

Михаил Угров был одним из организаторов фестиваля молодой драматургии «Любимовка» и театрального движения «Новая драма», вел направление «Документальный театр» программы «Творческий менеджмент и режиссура документального кино и документального театра» в Высшей школе журналистики в Высшей школе экономики.

Большая часть постановок в «Театре.doc» также выполнены в жанре документального театра. 31 марта там показывали спектакль «Правозащитники», посвященный первому русскому правозащитнику, доктору Гаазу. Здесь свои истории рассказывали заложники «Норд-Оста». В 2014 г. здесь же показывали фильм о киевском майдане, просмотр которого был прерван полицией. В 2014 театр вынужден был съехать из Трехпрудного переулка, где размещался с момента основания последние 12 лет, поскольку столичные власти решили разорвать договор аренды.

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Бизнес
Новости

Группа «Сумма»: все предприятия работают в штатном режиме

Ведомости
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Все структуры группы «Сумма» работают в штатном режиме, сообщил пресс-секретарь компании. «Менеджмент обеспечивает бесперебойную работу всех подразделений и активов», говорится в сообщении, поступившем в редакцию «Ведомостей».

Оперативное управление группой осуществляет генеральный директор Лейла Маммедзаде, добавил представитель «Суммы». «Она, как и председатель совета директоров группы Зиявудин Магомедов, оказывает всестороннее содействие следственным органам для проведения прозрачного, полного и справедливого расследования», сообщил пресс-секретарь.

В субботу Тверской суд Москвы арестовал до 30 мая совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова. Арестованы также его старший брат – бывший сенатор Магомед Магомедов и генеральный директор ООО «Интэкс» (входит в «Сумму») Артур Максидов. Их подозревают в крупных хищениях бюджетных средств. Ущерб следствие оценивает более чем в 2,5 млрд руб.

Всего в деле семь эпизодов хищений, которые, по данным следствия, совершили входящие в «Сумму» компании. В деле фигурируют 209 юридических лиц. Ранее МВД России сообщило, что 30 марта обыски в рамках дела прошли в 25 регионах. 

Арест миллиардера Зиявудина Магомедова

Политика
Новости

Все высланные из США дипломаты прилетели в Москву

Ведомости
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Второй самолет с высланными из США российскими дипломатами прилетел из Нью-Йорка в Москву. Он приземлился около 13.00 в аэропорту «Внуково-2», сообщает ТАСС. На борту Ил-96 специального летного отряда «Россия» прилетели 14 сотрудников генерального консульства в Нью-Йорке и постоянного представительства России при ООН, а также члены их семей.

Первый самолет с высланными из США российскими дипломатами прибыл во «Внуково» около 10.40 мск в воскресенье. Он доставил 46 сотрудников посольства России в Вашингтоне с их семьями.

26 марта Вашингтон объявил о высылке 60 российских дипломатов (46 сотрудников посольства, двое из генконсульства и 12 – из постпредства России при ООН). Такое решение было принято после отравления в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом в британском Солсбери. Лондон обвинил Москву в причастности к покушению на Скрипалей и ввел в отношении России дипломатические санкции. Решение британских властей поддержали многие другие страны.

Россия ответила зеркальными мерами, приняв решение выслать из Москвы аналогичное число иностранных дипломатов. В ответ на санкции Вашингтона Россия также решила закрыть генконсульство США в Санкт-Петербурге.

Как в Лондоне провожали высланных российских дипломатов

Политика
Новости

Цивилев предложил построить детский технопарк на месте сгоревшей «Зимней вишни»

Ведомости
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Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев предложил построить детский технопарк на месте сгоревшего торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня». Об этом он сказал на первом заседании после назначения временно исполняющим обязанности губернатора Кузбасса.

Мэр Кемерова Илья Сердюк на заседании рассказал, что сейчас в интернете идет голосование, в ходе которого жители города выбирают вариант благоустройства территории ТРЦ. В настоящее время самый популярный вариант – создание парка с именными деревьями и небольшим мемориалом.

«Сергей Цивилев предложил включить в варианты голосования создание нового детского технопарка, в котором будет размещен мемориал», – говорится в сообщении администрации Кузбасса.

В воскресенье, 1 апреля, президент Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Амана Тулеева на посту губернатора Кемеровской области. Временно исполняющим обязанности губернатора назначен Сергей Цивилев.

25 марта в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел пожар, жертвами которого, по окончательным данным МЧС, стали 64 человека. За медицинской помощью обратились более 70 человек.

Политическая карьера Амана Тулеева в фотографиях

Политика
Новости

В принадлежащей группе «Сумма» якутской компании прошли обыски

Ведомости
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Сотрудники правоохранительных органов провели обыск в АО «Якутская топливно-энергетическая компания» (ЯТЭК, входит в группу «Сумма»). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя пресс-службы УФСБ по Якутии.

«В рамках возбужденного уголовного дела проводятся следственные действия в компании ЯТЭК. Идет обыск и выемка документов», – сказал собеседник агентства.

Якутская топливно-энергетическая компания является производителем моторных топлив и поставляет на рынок газовый конденсат, бензин, дизельное топливо. Это единственное предприятие, снабжающее газом центральные районы Якутии.

По данным базы «СПАРК-Интерфакс», группе «Сумма» Зиявудина Магомедова через ООО «Инвестор» принадлежит 82,06% акций.

В субботу Тверской суд Москвы арестовал до 30 мая совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова. Арестованы также его старший брат – бывший сенатор Магомед Магомедов и генеральный директор ООО «Интэкс» (входит в «Сумму») Артур Максидов. Их подозревают в крупных хищениях бюджетных средств. Ущерб следствие оценивает более чем в 2,5 млрд руб.

Всего в деле семь эпизодов хищений, которые, по данным следствия, совершили входящие в «Сумму» компании. В деле фигурируют 209 юридических лиц. Ранее МВД России сообщило, что 30 марта обыски в рамках дела прошли в 25 регионах. 

Арест миллиардера Зиявудина Магомедова

Политика
Новости

Путин позвонил Тулееву и поблагодарил за работу

Ведомости
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Президент России Владимир Путин в воскресенье позвонил Аману Тулееву, досрочно ушедшему в отставку с должности губернатора Кемеровской области. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, Путин поблагодарил Тулеева за работу. «Путин позвонил Тулееву и поблагодарил его за многолетнюю работу на посту руководителя региона», – цитирует Пескова «Интерфакс».

Аман Тулеев руководил Кемеровской областью с 1997 г.

В воскресенье, 1 апреля, Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Амана Тулеева на посту губернатора Кемеровской области. Временно исполняющим обязанности губернатора назначен Сергей Цивилев.

Полномочия Тулеева должны были истечь в 2020 г. В видеообращении к жителям региона Тулеев пояснил, что считает решение уйти досрочно «единственно верным». «Потому что вот с таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора нельзя, морально нельзя», – заявил он.

25 марта в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел пожар, жертвами которого, по окончательным данным МЧС, стали 64 человека. За медицинской помощью обратились более 70 человек. 

Политическая карьера Амана Тулеева в фотографиях

Стиль жизни
Новости

Гидрометцентр пообещал потепление в Москве до 15 градусов к концу недели

Ведомости
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В конце следующей недели в Москве и Подмосковье ожидается потепление до +15-16 градусов, сообщил директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Сегодня первое апреля, но у нас не ироничная и не шуточная информация. Дальнейшие расчеты показывают, что весна в явном виде уже будет ощущаться в течение предстоящей недели», – цитирует «Интерфакс» Вильфанда.

По данным Гидрометцентра, в понедельник в Москве и на юге Подмосковья потеплеет до +10-11 градусов. Во вторник и среду температура воздуха составит +8-10 градусов. Ночные температуры опустятся до нуля.

К среде, по словам Вильфанда, атмосферное давление начнет расти, при этом к Москве начнут перемещаться теплые воздушные массы со Средиземного моря и из Малой Азии. Это приведет к повышению температуры до +12-16 градусов. Со среды в столичном регионе начнет проглядывать яркое солнце, пообещал синоптик.

При этом снег быстро таять не будет, добавил Вильфанд. Сейчас высота сугробов составляет около 37-39 см. Большая часть этого снега выпала в феврале и это свежий снег, который хорошо отражает солнечные лучи, пояснил директор Гидрометцентра.

Москву вновь занесло снегом