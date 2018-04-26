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Ford собирается отказаться от производства седанов в Северной Америке

Американский автоконцерн Ford с 2020 г. планирует выпускать в Северной Америке в основном кроссоверы, пикапы, коммерческие автомобили и почти откажется от выпуска для местного рынка традиционных седанов и хэтчбэков. Об этом говорится в финансовом отчете Ford за I квартал 2018 г. Американские автопроизводители постепенно сворачивают выпуск легковых автомобилей - сравнительно небольших и экономичных седанов, купе, хетчбэков - и переходят на более рентабельные внедорожники и пикапы, доля которых на рынке продолжает расти, сообщала ранее The Wall Street Journal.

Ford приняла решение из-за значительного падения продаж легковых моделей. Ожидается, что к 2020 г. кроссоверы, пикапы и коммерческий транспорт составят около 90% всех продаж марки в Северной Америке. Из легковых автомобилей на североамериканском рынке останутся спорткар Ford Mustang и хетчбэк-кроссовер Ford Focus Active, выход которого запланирован в 2019 г. Автоконцерн откажется от выпуска в Северной Америке таких моделей, как Ford Fiesta, Ford Fusion (в России Mondeo) и Ford Taurus.

В 2017 г. Ford объявила, что вернет на североамериканский рынок внедорожник Bronco. В этом году компания перезапускает в Северной Америке пикап Ranger. Ford также изучает возможность выпуска новых необычных вариантов кузовов, сочетающих лучшие свойства легковых и утилитарных автомобилей, говорится в квартальном отчете.

«В России у Ford есть СП с компанией Sollers. Партнерам принадлежат три автозавода в Ленинградской области и Татарстане, где выпускаются легковые машины (в разных кузовах) и легкие коммерческие автомобили. «Мы в процессе формирования долгосрочного продуктового плана. Никаких кардинальных изменений этом году не планируется», – прокомментировала ситуацию «Ведомостям» представитель Ford Sollers.

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