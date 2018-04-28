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«АвтоВАЗ» остановит конвейер до середины мая

«АвтоВАЗ» остановит производство автомобилей до середины мая. Сотрудники компании уходят в плановый корпоративный отпуск с 3 по 10 мая. Вместе сконцерном производство также приостанавливает автозавод LADA Ижевск. Об этом говорится в пресс-релизе «АвтоВАЗа».

«В период отпуска на предприятиях группы "АвтоВАЗ" будет продолжена плановая модернизация оборудования и проведены необходимые ремонтные работы. 14 мая компания возобновит производство автомобилей», - уточняется в сообщении.

Компания подготовила достаточный запас автомобилей LADA, который обеспечит наличие всех моделей в дилерской сети марки.

В свою очередь совместное предприятие «АвтоВАЗа» и General Motors в Тольятти - «GM-АвтоВАЗ» - также приостановит производство машин на период майских праздников и корпоративного отпуска, рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе СП. «Остановка конвейера продлится с 30 апреля по 13 мая включительно», - уточнил представитель «GM-АвтоВАЗ».

Оба тольяттинских предприятия - ПАО «АвтоВАЗ» и «GM-АвтоВАЗ» - как правило, уходят в корпоративный отпуск вместе. «GM-АвтоВАЗ» выпускает внедорожники Chevrolet Niva из машинокомплектов, поставляемых ему «АвтоВАЗом».

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