Авто

Новости

Jaguar Land Rover вложит $18 млрд в разработку электромобилей

Крупнейший в Великобритании автоконцерн Jaguar Land Rover, принадлежащий индийской Tata Motors Ltd., увеличил на 25% инвестиции в разработку электрических версий трех выпускаемых моделей, передает Bloomberg.

В общей сложности в ближайшие три года на разработку электромобилей Jaguar Land Rover потратит около 13,5 млрд фунтов стерлингов ($18 млрд), что на 26% превышает аналогичные расходы за последние три года (до марта 2018 г.).

Ранее компания объявила о росте расходов. Продажи и доходы до марта 2018 г. «увеличились не настолько, насколько мы планировали» из-за настороженности клиентов относительно покупки дизельных автомобилей в Великобритании и Европе, утверждала компания. Рентабельность была «значительно ниже» прогноза.

Как отмечает Bloomberg, Jaguar Land Rover решила увеличить расходы на создание электрических версий, чтобы уже к 2025 г. иметь возможность выпускать в продажу различные версии моделей – использующих традиционное топливо, работающих на электричестве или же комбинированные модели.

Пресс-секретарь компании рассказал, что все шесть производственных платформ в Великобритании будут переоборудованы для производства автомобилей с новыми типами двигателей. Ранее автопроизводитель заявлял, что каждый автомобиль, который будет идти на продажу с 2020 г., будет иметь электрифицированный элемент. Речь может идти о гибридных автомобилях, а не полностью электрических.

Jaguar представил серийный электрокроссовер I-Pace