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Aston Martin представил новый флагманский спорткар

Aston Martin представил в Нью-Йорке новый флагманский спорткар – DBS Superleggera. В линейке моделей он сменит Vanquish S. Стоимость купе DBS Superleggera составит почти $305 000, передает Bloomberg. Ожидается, что спорткар будет конкурировать с Ferrari 812 Superfast.

Объем двигателя DBS Superleggera составляет 5,2 л, мощность – 715 л. с. До 100 км/ч спорткар разгоняется за 3,4 с. Автомобиль имеет большую решетку радиатора, карбоно-керамические тормоза, низкую подвеску, 21-дюймовые диски. Масса спорткара – 1700 кг. Максимальная скорость – 339 км/ч.

Автомобиль DBS появился в линейке купе в 1967 г. Бренд Superleggera («суперлегкий» в переводе с итальянского языка) отдельно не использовался. Выпуск предыдущей модели DB4 Superleggera компания прекратила в 1961 г.

Ранее Aston Martin пообещал выпустить семь новых автомобилей за семь лет.