Bugatti Chiron: Тигр, притворившийся котенком

Daniel Wollstein

На завод Bugatti во французском Мольцхайме, где мне предстояло тестировать новый 1500-сильный Bugatti Chiron, я отправлялся с трепетом: если его предшественник Veyron был абсолютно гениальным произведением инженерной мысли, то как же проявит себя Chiron?

Сразу даю ответ на этот вопрос: Chiron еще лучше. Гораздо лучше.

На фотографиях это не очень заметно, поэтому свидетельствую: Chiron – это не тот же Veyron, только с увеличенной с 1200 до 1500 л. с. мощностью. Это другой автомобиль. Один штрих: чтобы довести предыдущий суперкар, Veyron, до стадии производства, инженеры Bugatti построили 27 ездовых прототипов (девять вариантов, по три машины каждого). Некоторые недочеты в дизайне и инжиниринге выявлялись только опытным путем – никакое компьютерное моделирование их просчитать не могло. Например, у одного из первых предсерийных купе были отверстия в крыльях позади передних арок колес – для лучшего охлаждения тормозов. Оказалось, что песок и камушки вылетают из этих отверстий с такой скоростью, что начисто стирают краску с боковин. Так, внося улучшения шаг за шагом, был создан самый быстрый серийный автомобиль в мире, способный разгоняться до 407 км/ч. Для того чтобы в производство пошел Chiron, потребовалось построить 30 предсерийных автомобилей.

Александр Губский / Ведомости Один из первых прототипов Veyron с вентиляционными отверстиями в передних крыльях, от которых потом пришлось отказаться

Дизайн Chiron по сравнению с Veyron стал, бесспорно, агрессивнее. У Veyron эстетика пули: лаконично и без эпатажа, и лишь всмотревшись, начинаешь догадываться, на что способна эта штука. Chiron обращает на себя внимание не только ярко-красной эмблемой на радиаторной решетке (эмблема, кстати, сделана из серебра 975-й пробы и покрыта эмалью). Родовой гребень, проходящий у Bugatti от капота до кормы и отсылающий к легендарному купе Type 57SC Atlantic 30-x, был и у Veyron. Но у Chiron он еще выше, еще острее, еще злее. Некоторые эффектные элементы – не просто дизайнерские находки, но и важные технические решения. Например, острые ребра, протянувшееся от передних крыльев через двери к задним воздухозаборникам, разделяют потоки воздуха: более холодный верхний уходит к турбинам, более горячий нижний от передних колес отсекается. (У Veyron воздух к турбинам поступал через воздухозаборники, вынесенные над крышей. Двигатель у Chiron того же объема - 8 л, 16-цилиндровый с четырьмя турбонагнетателями, но существенно переработан, в результате мощность выросла до 1500 л. с., а крутящий момент – до 1600 Нм.) Но самая агрессивная часть Chiron – это корма (и понятно почему – все участники дорожного движения обречены смотреть Chiron вслед): габаритные огни и задние фонари, протянувшиеся во всю ширину автомобиля, гребень, разросшийся до устрашающих размеров, массивный спойлер, по умолчанию всегда активированный, огромные жерла титановых выхлопных труб…

А вот интерьер у Chiron по сравнению с Veyron еще более лаконичный, и это можно только приветствовать. Естественно, на центральной консоли нет никакого дисплея – ничто не должно отвлекать водителя Bugatti от дороги (навигация и другая справочная информация выводится на дисплей справа от спидометра). Более того, спидометр в Chiron (размеченный до 500 км/ч) – по прежнему аналоговый, а не новомодный цифровой! Этой моде не смог противостоять даже Rolls-Royce, установивший в Phantom VIII «нарисованную» приборную панель. В Bugatti держатся корней. Потому что понимают: цифровые панели устареют через пять лет, вместо этой придет новая технология, а аналоговые – вечная классика. Ведь автомобили Bugatti служат своим хозяевам и их наследникам десятки лет. (Журналистов, съехавшихся в Мольцхайм на совместное мероприятие Bugatti и мануфактуры Parmigiani, представившей новые часы Bugatti Type 390, катали не только на Chiron и Veyron, но и на гоночном Bugatti Type 35 T 1926 г. – этот родстер разменял уже девятый десяток, но по-прежнему летает со скоростью 120-130 км/ч, даря восторг и водителю, и пассажирам.)

Но полностью «цифру» Bugatti, конечно, не игнорирует. Например, в Chiron есть эффектнейшая «дизайнерско-информационная» фишка: нажатием на кнопку можно превратить расположенные на центральной консоли четыре кругляша климат-контроля в четыре миниатюрных дисплея, на которые одновременно выводятся максимальные мощность двигателя, скорость, крутящий момент и перегрузки, которые смог выжать водитель из суперкара.

Максимальная скорость Bugatti Chiron – 420 км/ч. По словам тест-пилота Bugatti Энди Уоллеса, он уже накатал на Chiron 60 000 км и достигал максималки – на ней автомобиль по-прежнему стабилен, но резких движений рулем совершать не стоит.

Когда я узнал, что моим пилотом на тесте Chiron будет именно Уоллес, то обрадовался как ребенок. Ведь это благодаря ему, победителю 24-часовых гонок в Ле Мане и Дайтоне, я остался цел и невредим в 2012 г. на тесте родстера Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse. Тогда в лобовое стекло нашего автомобиля на скорости 300 км/ч врезалась птица. К счастью, за рулем в тот момент был не я, а Уоллес: стекло выдержало, а гонщик невозмутимо продолжил движение по выбранной траектории. Тогда я был в шоке и не стал задевать вопросы, но теперь спросил у Энди, что было бы, если бы на водительском месте в тот момент оказался я и от неожиданности дернул бы рулем – перевернулся бы Veyron на том профилированном гоночном кольце? «У автомобиля очень низкий центр тяжести и высокая устойчивость, – ответил гонщик. – Вряд ли мы бы перевернулись. Мы бы врезались в отбойник».

В этот раз мы ездили по дорогам общего пользования, так что скорости были другими. С места Bugatti ускоряется так, что с непривычки темнеет в глазах (но организм быстро привыкает к таким перегрузкам). До 100 км/ч Chiron разгонятся за 2,4 с, до 200 км/ч - за 6,1 с, а на то, чтобы достичь 380 км/ч, суперкару, по словам Уоллеса, требуется меньше 2 км дороги. Когда я спросил у Энди, что ему больше всего нравится в машине, он ответил: «Чистота рулевого управления» (у Chiron – электроусилитель рулевого управления, у Veyron был гидроусилитель). Подтверждаю: на тех скоростях, что тестировал Chiron я, обратная связь по рулю – исключительная: ты всегда чувствуешь, куда ты поворачиваешь и насколько, а автомобиль едет именно туда, куда ты его направляешь. Что в сочетании с электроуправляемой пневмоподвеской и полным приводом создает удивительный эффект: 1500-сильный суперкар стоимостью 2,5 млн евро тебя вовсе не напрягает, по улочкам провинциальных эльзасских городков ты можешь спокойно катить на нем, просто как на очень комфортной машине. Слов нет, и Veyron - легкий в управлении автомобиль, но там я все время помнил, что у меня за спиной - 1000 или 1200 л. с., а за рулем Chiron – регулярно забывал. И даже осмеливался вести его, обхватив рулевое колесо (сделанное из единого куска алюминия) лишь большим и указательным пальцем правой руки – Chiron ни разу не попытался наказать меня за фамильярность. Дружелюбности купе способствуют и эргономические нюансы: передние стойки стали ощутимо тоньше, что улучшает обзорность, а места для стоп – больше (широченные колеса вынуждают жертвовать пространством).

При этом Chiron в любой момент готов превратиться из котенка в тигра: ты едва придавил педаль газа, а на спидометре уже двести.

На информационный дисплей, расположенный справа от спидометра, можно вывести не только информацию о давлении в шинах, но и об их температуре: как только она достигнет 23 С, можно выжимать из Chiron максимум, говорит Уоллес. А при достижении автомобилем скорости 180 км/ч бортовой компьютер переключает его настойки в режим Autobahn и Chiron становится еще более устойчивым, добавляет гонщик (всего у Chiron пять программ движения – Lift, EB, Handling и Top Speed). Для того чтобы активировать последний и разогнаться на Chiron свыше 380 км/ч, потребуется «второй ключ». Который, как и в случае с Veyron, служит не для извлечения резервов мощности двигателя, а для активации дополнительных аэродинамических элементов, повышающих устойчивость автомобиля.

Замедляется Chiron не менее эффективно, чем разгоняется: по данным производителя, тормозной путь со скорости 100 км/ч занимает всего 31,4 м; для передних тормозных дисков (они углекерамические) Bugatti разработала и запатентовала систему жалюзи, способствующую их лучшему охлаждению.

За первые четыре года выпуска Bugatti Veyron, когда клиентам было передано около 250 автомобилей из 300 запланированных к производству, было зафиксировано всего три ДТП с участием Veyron (в которых никто не пострадал), рассказывали мне представители компании. В Японии во время тест-драйва журналист не справился с управлением машиной (рядом с ним находился не профессиональный автопилот, а сотрудник дилера Bugatti, который сам не имел опыта управления этим автомобилем). В Великобритании брат владельца Bugatti Veyron решил покататься на машине в отсутствие хозяина. На его беду, в тот день шел дождь – и горе-гонщик не справился с аквапланированием. В США водитель трейлера, доставлявший Veyron владельцу, заснул за рулем и перевернулся, покорежив и грузовик, и купе. Была еще попытка страхового мошенничества – покупатель Veyron не потянул содержание суперкара и отправил его в пруд, попытавшись потом доказать, что у машины возникли технические проблемы. Но он забыл, что при каждом запуске двигателя Veyron (а теперь и Chiron) бортовой компьютер суперкара связывается с центральным компьютером в немецкой штаб-квартире, так что в Ингольштадте всегда знают, сколько Bugatti сейчас на дорогах, где именно и какое у них техническое состояние.

У Chiron инцидент пока один, и не с владельцем – это инженер Bugatti не справился с управлением суперкаром на треке.

Александр Губский / Ведомости Автомобили Bugatti служат хозяевам и их наследникам десятки лет. Гоночный Bugatti Type 35 T 1926 г. по-прежнему летает 120-130 км/ч, даря восторг и водителю, и пассажирам

Поставка Chiron клиентам началась в марте. Всего будет построено 500 купе (из них 300 уже заказаны), в год компания способна выпускать до 70 машин. В Мольцхайме происходит финальная сборка автомобилей, включая «женитьбу» – соединение кузова с двигателем. Причем «женитьба» эта, в отличие от классического автомобиля, не вертикальная (когда на шасси сверху надевается кузов), а горизонтальная: углепластиковый монокок с передней подвеской соединяется с двигателем и задней подвеской. Chiron – настоящий панъевропейский автомобиль, рассказывает представитель компании: двигатель поставляется из Германии, 7-ступенчатая АКПП с двумя сцеплениями – из Великобритании (eе делает компания Ricardo, специалист по коробкам для гоночных автомобилей и грузовиков), кожа – из Италии и Австрии, алюминиевые колесные диски (как завещал Этторе Бугатти, всю свою жизнь уделявший первостепенное внимание соотношению массы автомобиля и его мощности) – из Италии. Но из какой страны алюминий для колес Chiron, мне в Bugatti ответить не смогли. Потому что для Veyron алюминиевые диски ковались в России, из нашей страны отправлялись на финишную обработку в Италию, а оттуда – в Мольцхайм. Все кузовные панели Chiron – углепластиковые, красят их тоже в Германии. Bugatti готова красить Chiron в абсолютно любой цвет, какой пожелает клиент, хотя изначально не рекомендовала для Veyron розовый, вспоминает представитель Bugatti.

Решения, появится ли вслед за купе Chiron родстер на его базе, пока нет. По моим ощущениям, родстер – еще более эмоциональный автомобиль, чем купе. Дело в том, что четыре турбины всегда готовы дать владельцу максимальную мощность, и при малейшем нажатии на педаль газ они нагнетают давление, но если оно не требуется, воздух стравливается, и раздается звучное «уфф». Ты постоянно ощущаешь, что позади тебя – живое существо, которое шумно дышит. И это явно не котенок, а тигр.