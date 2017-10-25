Parmigiani представила часы, вдохновленные Bugatti Chiron

Часы Parmigiani Bugatti Type 390 в корпусе из белого золота стоят 295 000 евро

Разработка часов Parmigiani Bugatti Type 390 заняла пять лет (Bugatti Chiron создавался семь лет). По словам менеджера проекта Матье Морара, сначала команда Parmigiani приехала на завод Bugatti в Мольцхайм во Франции, чтобы посмотреть, как собираются знаменитые автомобили, и попробовать найти идеи для новых часов.

И такие идеи сразу же нашлись. Во-первых, сама конструкция часов. На заводе в Мольцхайме (Bugatti называет его «ателье») компания осуществляет «женитьбу»: соединяет заднюю часть автомобиля, где расположен двигатель, с кокпитом. Ту же самую идею использовали часовщики Parmigiani: цилиндрический блок, где расположен механизм (двигатель) часов, соединен с прямоугольным модулем, где расположен скелетонизированный циферблат. И у нового автомобиля, и у новых часов «женитьба» – горизонтальная, хотя традиционно они «вертикальные»: на шасси автомобиля сверху надевается кузов, а на механизм часов укладывается циферблат.

Энергия от коаксиального механизма Bugatti Type 390 к стрелкам часов передается через систему шестеренок, самая крупная из которых повторяет дизайн колесного диска гоночного Bugatti Type 35 T 1926 г. У классических гоночных Bugatti были рядные 8-цилиндровые двигатели. У часов Parmigiani Bugatti Type 390 тоже рядный двигатель. Это два заводных барабана, соединенных подвижной треугольной сцепкой. С одной стороны от барабанов расположен индикатор запаса хода (80 часов), информация на который подается через дифференциал. С другой стороны смонтирован регулятор хода – турбийон, любоваться которым можно через отдельное окошко. Энергия, поступающая от барабанов, слишком велика, чтобы передавать ее турбийону напрямую, поэтому часовщикам Parmigiani пришлось сконструировать трехуровневую планетарную систему с демультипликатором, чтобы понизить крутящий момент.

Создавая модульные платформы для машин, автопроизводители увеличивают гибкость производства и сокращают издержки: комбинируя разные модули, можно создавать больше моделей автомобилей. Parmigiani воспользовалась этим опытом и, создав модульную структуру (двигатель - отдельно, циферблат - отдельно), в будущем сможет предложить новые часы с дополнительными усложнениями - второй часовой зоной, календарем и проч., которые будет приводить в движение тот же механизм, говорит гендиректор марки Стив Амштутц.

Корпус часов Parmigiani Bugatti Type 390 состоит из 80 компонентов, включая четыре сапфировых стекла. Лапки корпуса, к которым крепится ремешок, двигаются в диапазоне 12 градусов, чтобы обеспечить часам более комфортную посадку на руке.

Сотрудничество Parmigiani и Bugatti восходит к 2001 г., когда Мишелю Пармиджани, знаменитому часовщику и реставратору, к тому моменту уже создавшему свою марку, показали будущий Bugatti Veyron и спросили, сможет ли он создать механические часы, достойные суперкара мощностью 1000 л. с. Пармиджани был не единственным часовщиком, к кому обратилась Bugatti, но именно его решение было признано наилучшим. И в 2004 г. свет увидели часы Parmigiani Bugatti Type 370 – «двигатель на руке». В механизме Bugatti Type 370 была не одна платина, как в классических часах, а целых пять, поставленных вертикально, на манер перегородок, к каждой платине крепились разного элементы общего механизма; циферблат также был поставлен вертикально. В 2010 г. были представлены часы Parmigiani Bugatti Super Sport, также с вертикальным циферблатом, и хронограф Bugatti Aérolite Performance – оммаж знаменитому гоночному автомобилю Bugatti Type 35 Sport Atalanta.

Часы Parmigiani Bugatti Type 390 будут выпущены всего в 20 экземплярах, по 10 штук в корпусах из белого и розового золота. Цена обоих версий одинакова – 295 000 евро. Следом, по словам Амштутца, компания предложит клиентам персонализированные Parmigiani Bugatti Type 390, дизайн которых будет создан в соответствии с их пожеланиями, а часы будут выпускаться в единственном экземпляре.