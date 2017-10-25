Parmigiani представила часы, вдохновленные Bugatti Chiron
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Разработка часов Parmigiani Bugatti Type 390 заняла пять лет (Bugatti Chiron создавался семь лет). По словам менеджера проекта Матье Морара, сначала команда Parmigiani приехала на завод Bugatti в Мольцхайм во Франции, чтобы посмотреть, как собираются знаменитые автомобили, и попробовать найти идеи для новых часов.
И такие идеи сразу же нашлись. Во-первых, сама конструкция часов. На заводе в Мольцхайме (Bugatti называет его «ателье») компания осуществляет «женитьбу»: соединяет заднюю часть автомобиля, где расположен двигатель, с кокпитом. Ту же самую идею использовали часовщики Parmigiani: цилиндрический блок, где расположен механизм (двигатель) часов, соединен с прямоугольным модулем, где расположен скелетонизированный циферблат. И у нового автомобиля, и у новых часов «женитьба» – горизонтальная, хотя традиционно они «вертикальные»: на шасси автомобиля сверху надевается кузов, а на механизм часов укладывается циферблат.
Энергия от коаксиального механизма Bugatti Type 390 к стрелкам часов передается через систему шестеренок, самая крупная из которых повторяет дизайн колесного диска гоночного Bugatti Type 35 T 1926 г. У классических гоночных Bugatti были рядные 8-цилиндровые двигатели. У часов Parmigiani Bugatti Type 390 тоже рядный двигатель. Это два заводных барабана, соединенных подвижной треугольной сцепкой. С одной стороны от барабанов расположен индикатор запаса хода (80 часов), информация на который подается через дифференциал. С другой стороны смонтирован регулятор хода – турбийон, любоваться которым можно через отдельное окошко. Энергия, поступающая от барабанов, слишком велика, чтобы передавать ее турбийону напрямую, поэтому часовщикам Parmigiani пришлось сконструировать трехуровневую планетарную систему с демультипликатором, чтобы понизить крутящий момент.
Создавая модульные платформы для машин, автопроизводители увеличивают гибкость производства и сокращают издержки: комбинируя разные модули, можно создавать больше моделей автомобилей. Parmigiani воспользовалась этим опытом и, создав модульную структуру (двигатель - отдельно, циферблат - отдельно), в будущем сможет предложить новые часы с дополнительными усложнениями - второй часовой зоной, календарем и проч., которые будет приводить в движение тот же механизм, говорит гендиректор марки Стив Амштутц.
Корпус часов Parmigiani Bugatti Type 390 состоит из 80 компонентов, включая четыре сапфировых стекла. Лапки корпуса, к которым крепится ремешок, двигаются в диапазоне 12 градусов, чтобы обеспечить часам более комфортную посадку на руке.
Сотрудничество Parmigiani и Bugatti восходит к 2001 г., когда Мишелю Пармиджани, знаменитому часовщику и реставратору, к тому моменту уже создавшему свою марку, показали будущий Bugatti Veyron и спросили, сможет ли он создать механические часы, достойные суперкара мощностью 1000 л. с. Пармиджани был не единственным часовщиком, к кому обратилась Bugatti, но именно его решение было признано наилучшим. И в 2004 г. свет увидели часы Parmigiani Bugatti Type 370 – «двигатель на руке». В механизме Bugatti Type 370 была не одна платина, как в классических часах, а целых пять, поставленных вертикально, на манер перегородок, к каждой платине крепились разного элементы общего механизма; циферблат также был поставлен вертикально. В 2010 г. были представлены часы Parmigiani Bugatti Super Sport, также с вертикальным циферблатом, и хронограф Bugatti Aérolite Performance – оммаж знаменитому гоночному автомобилю Bugatti Type 35 Sport Atalanta.
Часы Parmigiani Bugatti Type 390 будут выпущены всего в 20 экземплярах, по 10 штук в корпусах из белого и розового золота. Цена обоих версий одинакова – 295 000 евро. Следом, по словам Амштутца, компания предложит клиентам персонализированные Parmigiani Bugatti Type 390, дизайн которых будет создан в соответствии с их пожеланиями, а часы будут выпускаться в единственном экземпляре.