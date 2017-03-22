Мужские новинки главной часовой выставки года

Константин Чайкин

Российский представитель на Baselworld-2017 - Константин Чайкин. В этом году он представляет часы «Джокер». Глаза Джокера - индикаторы часов и минут, улыбка - указатель фазы Луны. На циферблате часов отражается больше 20 000 различных ужимок и гримас – от угрюмой в 15.42 в полнолуние до лукавой в 15.48 в первую четверть Луны. Часы с корпусом из нержавеющей стали будут выпущены лимитированной серией из 99 экземпляров

1/16