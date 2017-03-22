Мужские новинки главной часовой выставки года
Что показывают на Baselworld-2017 независимые мастера и крупные марки
Российский представитель на Baselworld-2017 - Константин Чайкин. В этом году он представляет часы «Джокер». Глаза Джокера - индикаторы часов и минут, улыбка - указатель фазы Луны. На циферблате часов отражается больше 20 000 различных ужимок и гримас – от угрюмой в 15.42 в полнолуние до лукавой в 15.48 в первую четверть Луны. Часы с корпусом из нержавеющей стали будут выпущены лимитированной серией из 99 экземпляров
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Квадратный стальной корпус R03-92 Horograph, новинки Bell & Ross, - антибликовый, благодаря ему показания времени одинаково хорошо видны в любую погоду
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Компания Breitling закончила разработку нового калибра В03, на которую ушло около десяти лет. Новым механизмом оснастили модель Navitimer – самый старый из всех механических хронографов, выпускающихся в мире (с 1952 г.). Новые часы Navitimer Rattrapante выпускаются в корпусе из стали, а также в ограниченной 250 экземплярами серией в корпусе из красного золота (с прозрачной задней стенкой)
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Новинка Chanel - премьера прошлого года Monsieur de Chanel (первые часы марки с механизмом собственной разработки) в корпусе из платины с циферблатом, покрытым черной высокотемпературной эмалью «гран фе»
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Лимитированным тиражом выйдут модели линии из коллекции L.U.C Chopard: например, изготовят 100 экземпляров часов L.U.C Lunar One в корпусе из платины
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Спустя пять лет после выпуска модели X-TREM-1 часовая мануфактура Christophe Claret в сотрудничестве с компанией StingHD разработала новый вариант часов memento mori с механическим подзаводом, выпущенный ограниченной серией в восемь экземпляров
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Frederique Constant выпускает модель Classic Worldtimer Manufacture в новом дизайне - в корпусе из стали, покрытой розовым золотом. Циферблат, часовые отметки, названия городов и рисунок в виде карты мира выполнены в разных оттенках коричневого
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Moser & Cie предлагает четыре новых варианта одной из своих самых успешных моделей - Endeavour Centre Seconds Automatic. Лаконичные часы с часовой, минутной и секундной стрелками представлены в корпусе из красного и белого золота с циферблатами кофейного и синего цветов
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Новинка независимой часовой мануфактуры Hautlence - наручная игровая приставка Playground Pinball
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Одна из премьер Hublot - часы #MP09 Tourbillon Bi-Axis с полностью видимым механизмом оснащены первым в истории марки многоосным турбийоном
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Часы Legacy Machine N°2 Ti («Историческая машина № 2») с двумя парящими балансами, подвешенными над циферблатом на четырех изогнутых арках, посвящены трем выдающимся часовщикам XVIII в., также создававшим часы с двумя балансами - Абрахаму-Луи Бреге, Фердинанду Берту и Антиду Жанвье. В этом году они представлены в корпусе из титана, этот вариант выпущен лимитированной серией из 18 экземпляров
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Одна из самых дорогих новинок Patek Philippe - часы с индикацией времени в 24 часовых поясах на 24-часовой шкале с указанием времени суток, корпус и ремешок которых изготовлены из платины. Циферблат сделан из золота, карта мира выполнена в технике перегородчатой эмали
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К 50-летнему юбилею модели Oyster Perpetual Sea-Dweller Ref. 126600 Rolex выпускает знаменитые часы в корпусе из стали. Водонепроницаемость часов - до 1220 метров (4000 футов). В одном из вариантов часовые отметки и стрелки покрыты люминесцентным составом (на фото). Ориентировочная цена модели - около $11 500, указано на сайте марки
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Часовщик Ромен Готье в течение всей карьеры работает над усовершенствованием механизма постоянной силы собственной разработки. В этом году Romain Gauthier представляет модель Insight Micro-Rotor с вариацией этого механизма, которая выпущена двумя лимитированными сериями - в корпусе из красного золота стоимостью 75 000 швейцарских франков и в корпусе из платины за 88 000 франков (цены указаны на профильном сайте hodinkee.com)
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Мануфактурный скелетонированный хронограф TAG Heuer CARRERA Heuer-01 выпускается в шести новых вариациях в корпусе из стали и с керамическим безелем в тон. Модель представлена в новом корпусе диаметром 43 мм и в трех цветовых решениях — черном, темно-синем и коричневом
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Дизайн хронографа The Black Bay Chronograph Ref. 79350 создан Tudor в сотрудничестве с Breitling. Часы будут выпускаться с кожаным ремешком и металлическим браслетом, их стоимость составит около $4725 и $5050 соответственно
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