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Беспилотный автомобиль Apple попал в ДТП

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В Калифорнии попал в ДТП беспилотный автомобиль Apple, сообщает Reuters. Компания отчиталась об аварии перед транспортным управлением штата, тем самым официально подтвердив, что она проводит испытания беспилотных автомобилей. Ранее Apple не сообщала об этом открыто.

Из отчета следует, что ДТП произошло 24 августа. Автомобиль марки Lexus, на котором Apple испытывает систему автопилота, должен был сменить полосу, когда в него врезалась другая машина Nissan Leaf. Оба транспортных средства получили повреждения, никто из пассажиров не пострадал.

По данным Apple, беспилотный автомобиль перед столкновением двигался со скоростью около 1,5 км/ч, Nissan Leaf примерно 24 км/ч.

Apple впервые признала, что занимается разработкой беспилотных автомобилей в декабре 2016 г. Компания решила испытывать систему автопилота на автомобилях Lexus, не создавая собственную машину с нуля. Точное число автомобилей, которые сейчас оснащены системой самоуправления, разработанной Apple, неизвестно. По данным Reuteres, компания тестирует более 60 машин.

Самоуправляемые автомобили на дорогах

Политика
Новости

Минобороны обвинило США в подготовке боевиков в Сирии

Ведомости
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Рано утром в субботу недалеко от Пальмиры произошло боестолкновение сирийских правительственных войск с группой боевиков. Об этом сообщил Центр по примирению враждующих сторон Минобороны России.

«В результате боестолкновения двое террористов убиты, двое взяты в плен и дают показания», – говорится в сообщении центра, поступившем в редакцию.

На допросе пленные боевики рассказали, что они из бандформирования «Восточные львы», которое насчитывает около 500 человек. Их лагерь подготовки находится рядом с американской военной базой в районе населенного пункта Эт-Танф.

«Пленный террорист сообщил, что для совершения акции в подготовке их группы принимали участие и американские инструкторы, а также с американской базы поставлялось оружие и боеприпасы», – сообщили российские военные. Эти показания еще раз подтверждают, что на территории базы США находятся центры по подготовке боевиков, «обучение которых осуществляют, в частности, и американские инструкторы для дестабилизации обстановки на территории Сирии», считает Минобороны России.

Боевики, пытавшиеся прорваться в сторону Пальмиры, планировали провести серию терактов, чтобы обеспечить проход остальным членам группировки для захвата города, полагают российские военные.

Рядом с базой боевиков расположен крупнейший лагерь беженцев Рукбан, где находятся более 60 000 женщин и детей из Ракки и Дейр-эз-Зора, которые, по сути, являются «живым щитом» для боевиков, добавило Минобороны.

Пальмиру опять освободили

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Политика
Новости

Кремль назвал провокацией убийство главы ДНР

Ведомости
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Убийство главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко является провокацией и ведет к повышению напряженности в регионе. Об этом в субботу заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Гибель Захарченко, безусловно, ведет к повышению напряженности в регионе, что само по себе, конечно, не способствует формированию условий для выхода хотя бы на перспективы начала реализации минских договоренностей», – цитирует Пескова «Интерфакс».

Он добавил, что еще предстоит выяснить, кто стоит за убийством Захарченко. «Безусловно, это провокация, которая имеет весьма негативные последствия в целом для атмосферы в регионе», – подчеркнул Песков.

Глава ДНР Захарченко погиб в пятницу вечером при взрыве в кафе в центре Донецка. В субботу стало известно, что жертвой взрыва также стал телохранитель Захарченко. Еще 11 человек пострадали, шесть из них, в том числе министр финансов ДНР Александр Тимофеев, госпитализированы.

Власти ДНР назвали происшедшее терактом. По подозрению в организации взрыва задержаны несколько человек. Их признательные показания указывают на причастность Сил специальных операций Украины, сообщил советник главы ДНР.

Убийство Захарченко. Фотографии из Донецка

Политика
Новости

CNN узнал о появлении у США списка целей для ударов по Сирии в случае химатаки

Ведомости
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Американские военные эксперты подготовили предварительный перечень объектов в Сирии, которые планируется подвергнуть ударам с воздуха, если такое решение примет президент США Дональд Трамп. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

По данным канала, Трамп пока не принял решения о нанесении нового удара по Сирии, но США «могут очень быстро отреагировать», если Дамаск снова применит химическое оружие в ходе военной операции в Идлибе.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что боевики в сирийской провинции Идлиб «при активном участии британских спецслужб» готовят инсценировку применения властями Сирии химического оружия против гражданского населения. По данным Минобороны, эта провокация «должна будет послужить очередным поводом для нанесения США, Великобританией и Францией ракетно-авиационного удара по государственным и экономическим объектам Сирии».

Провокацию готовит группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» (ранее «Джебхат ан-Нусра», запрещена в России) при содействии НПО «Белые каски», утверждает Минобороны. Россия передала эти данные Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

В апреле США, Великобритания и Франция уже наносили ракетные удары по объектам в Сирии, предположительно связанным с сирийской химической программой. Атака стала ответом на возможное использование правительственными войсками Сирии химического оружия.

Минобороны России показало обломки ракет, сбитых в Сирии

Политика
Новости

Власти ДНР назвали возможного организатора убийства Захарченко

Ведомости
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По мнению властей ДНР, убийство главы республики Александра Захарченко организовали Силы специальных операций Украины. Об этом сообщил «РИА Новости» советник главы ДНР Александр Казаков. По его словам, подозреваемые, которые были задержаны накануне, дали признательные показания.

«Скорее всего, мы сможем в ближайшее время назвать руководителя группы и курирующего офицера из этой структуры», – сказал Казаков.

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко погиб в пятницу вечером при взрыве в кафе «Сепар» в центре Донецка. В субботу стало известно о втором погибшем – им оказался телохранитель Захарченко. Кроме того, пострадали 11 человек, шесть из них госпитализированы. Среди них министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев, он получил ранения средней тяжести.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Теракт». Власти России также расценили случившееся как теракт. Следственный комитет России выразил готовность оказать содействие в расследовании произошедшего.

Убийство Захарченко. Фотографии из Донецка

Политика
Новости

МЧС ДНР сообщило о втором погибшем при взрыве в кафе Донецка

Ведомости
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При взрыве в кафе «Сепар» в Донецке погибли два человека, уточнило МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). В пятницу сообщалось только о гибели главы ДНР Александра Захарченко.

В сводке ДНР МЧС говорится, что взрыв в кафе произошел в пятницу в 17.37 по местному времени (совпадает с московским). «В результате взрыва погибло два человека. Пострадавших пять человек: от госпитализации отказались. Госпитализированы в лечебное учреждение шесть человек», – говорится в сообщении экстренных служб.

По данным МЧС, в кафе при взрыве было уничтожено остекление, повреждена мебель. Площадь пожара, который возник после взрыва, составила 5 кв. м. О личности второго погибшего в сообщении МЧС ничего не говорится.

Второй погибший при взрыве – это телохранитель убитого Захарченко, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на депутата Народного совета ДНР Владислава Брига.

Глава ДНР Александр Захарченко погиб в пятницу вечером после взрыва в центре Донецка. Взрыв произошел в кафе «Сепар», которое находится в центре Донецка, примерно в 200 м от резиденции Захарченко, и принадлежит начальнику его охраны. По подозрению в организации взрыва задержаны «украинские диверсанты и связанные с ними лица», сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Александр Захарченко родился в Донецке в 1976 г., он возглавил ДНР в ноябре 2014 г. после выборов.

Убийство Захарченко. Фотографии из Донецка

Политика
Новости

Ространснадзор проверит «Ютэйр» после аварийной посадки Boeing в Сочи

Ведомости
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Ространснадзор проведет внеплановые проверки авиакомпании «Ютэйр», аэропорта Сочи и диспетчерских служб после аварийной посадки Boeing, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя ведомства.

В ночь на субботу в аэропорту Сочи самолет Boeing 737-800 авиакомпании «Ютэйр», прилетевший из Москвы, после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. «Воздушное судно скатилось в русло реки, в результате чего разрушились стойки шасси и крыло, произошло возгорание левого двигателя», – сообщила авиакомпания.

На борту самолета находились 164 пассажира и шесть членов экипажа, 18 человек пострадали, в том числе трое детей. Погиб один сотрудник аэропорта.

После аварии следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Как будут выглядеть самолеты «Ютэйр»

Финансы
Новости

Аргентинский песо прервал многодневный обвал

Ведомости
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Аргентинский песо в пятницу прервал длившийся 11 торговых сессий обвал к доллару, пишет FT. Накануне аргентинская валюта достигла нового минимума в 41,36 песо за доллар после решения ЦБ страны поднять ставку сразу на 15 п. п. до 60% годовых. В день начала обвала 16 августа за доллар давали около 30 песо.

В пятницу аргентинская валюта отскочила от минимума на 4,5% до 36,88 песо за доллар. Аргентинский песо остается худшей по динамике валютой, утратив 50% стоимости с начала года.

Падение на этой неделе произошло из-за неудачного обращения президента Аргентины Маурисио Макри, который попросил МВФ ускорить предоставление финансовой помощи по программе на $50 млрд, о которой страна договорилась в начале лета. Он объяснил это желанием «гарантировать выполнение финансовой программы на следующий год» и «устранить любую неопределенность, которая может быть вызвана ухудшением международного фона». При этом в июне Аргентина уже получила от МВФ $15 млрд.

Выбор редактора
Политика
Новости

МИД России призвал Украину остановить партию войны

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МИД России считает, что целью убийства главы ДНР Александра Захарченко был срыв политического урегулирования в Донбассе, и призывает Украину остановить «партию войны».

«Уже сейчас ясно, что целью теракта является срыв процесса мирного политического урегулирования ситуации в Донбассе, выполнения минских договоренностей. Особо цинично все это выглядит на фоне только что объявленного "школьного" перемирия. Убийство одного из подписантов минского "Комплекса мер" вполне укладывается в исповедуемую Киевом логику силового решения внутриукраинского кризиса. Подобные действия создают серьезную угрозу дестабилизации положения на юго-востоке Украины», - говорится в заявлении МИДа.

По мнению МИДа, Захарченко погиб в результате террористического акта и это «трагическая весть». «Призываем киевские власти отказаться от ставки на террористические методы решения внутренних проблем Украины. Надеемся, что у ответственных украинских политиков найдутся силы остановить партию войны и не допустить эскалации противостояния в Донбассе», - говорится в заявлении.

Сегодня же президент России Владимир Путин, выражая соболезнования семье Захарченко, назвал его убийство «опасной ставкой на дестабилизацию ситуации».

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Захарченко погиб в пятницу при взрыве у кафе «Сепар» в центре Донецка. С тяжелым ранением госпитализирован министр финансов ДНР Александр Тимофеев.

Убийство Захарченко. Фотографии из Донецка

Политика
Новости

Путин назвал убийство Захарченко «ставкой на дестабилизацию»

Ведомости
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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко, который сегодня погиб при взрыве в Донецке. В заявлении, опубликованном на сайте Кремля, Путин назвал убийство Захарченко «ставкой на дестабилизацию ситуации» в Донбассе и пообещал жителям региона, что «Россия всегда будет вместе с вами».

Президент России считает убитого главу ДНР «настоящим народным лидером, смелым и решительным человеком, патриотом Донбасса». «Подлое убийство Александра Захарченко – это еще одно свидетельство: те, кто выбрал путь террора, насилия, запугивания, не хотят искать мирное, политическое решение конфликта, не хотят вести реальный диалог с жителями юго-востока. А делают опасную ставку на дестабилизацию ситуации, на то, чтобы поставить народ Донбасса на колени. Этого у них не получится», - констатировал президент. Он рассчитывает, что организаторы и исполнители преступления понесут заслуженное наказание.

«Хочу еще раз выразить соболезнования родным и близким Александра Владимировича Захарченко, всем жителям Донбасса. Россия всегда будет вместе с вами», - завершил Путин.

После убийства Захарченко МИД России в лице своего представителя Марии Захаровой не исключил причастности к нему киевских властей. По ее словам, Киев «не раз использовал подобные методы устранения инакомыслящих и неугодных». Захарова предположила, что власти Украины начали реализацию террористического сценария, и призвала международное сообщество дать адекватную оценку случившемуся. «Не выполнив обещания о мире, видимо, решили перейти к кровавой бойне», - отметила представитель МИДа.

Глава ДНР Александр Захарченко погиб вечером в пятницу 31 августа после взрыва у кафе «Сепар» в центре Донецка. С тяжелым ранением госпитализирован министр финансов самопровозглашенной республики Александр Тимофеев.

Силовые структуры ДНР обвинили Украину в организации теракта и уже объявили о задержании «украинских диверсантов». Руководитель аппарата СБУ Украины Игорь Гуськов связал гибель Захарченко с «перераспределением бизнеса» или попытками российских спецслужб «устранить одиозную фигуру». Экс-директор ФСБ России Николай Ковалев заявил «Интерфаксу», что не сомневается, что «конечный заказчик - государство Украина».

Убийство Захарченко. Фотографии из Донецка

Политика
Новости

СКР уточнил число погибших и пострадавших при взрыве на заводе в Дзержинске

Ведомости
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При взрыве, который произошел в пятницу на заводе им. Свердлова в Дзержинске, погибли трое рабочих, еще четыре человека госпитализированы, сообщило нижегородское управление Следственного комитета России (СКР). Кроме того, двое сотрудников предприятия числятся пропавшими без вести.

Ранее сообщалось о троих погибших и троих пострадавших. Информация о правопаших без вести не поступала.

По факту произошедшего возбуждено дело о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах (ч. 3 ст. 217 УК РФ). По данным следователей, угрозы повторного возгорания нет.

Завод им. Свердлова под Нижним Новгородом – крупное оборонное предприятие, которое, в частности, занимается производством взрывчатых веществ и снаряжением боеприпасов. По данным самого завода, предприятие является крупнейшим производителем «всех видов промышленных взрывчатых веществ, детонаторов, передаточных зарядов для горнорудной промышленности» и других изделий для взрывных, сейсмических и геофизических работ.

Днем в пятницу на заводе произошел взрыв, который привел к возгоранию. Сам завод сообщил, что произошел «хлопок» в здании утилизации мин.

Политика
Новости

Донецк закрыт для въезда и выезда после убийства главы ДНР Захарченко

Ведомости
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Въезд и выезд в Донецк закрыты после убийства главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко, заявило оперативное командование ДНР. «Донецк закрыт для въезда и выезда в связи с терактом», - сказал «Интерфаксу» представитель командования.

По его словам, обстановка на линии соприкосновения в Донбассе остается спокойной. «Народная милиция ДНР контролирует ситуацию», - сказал он.

Глава ДНР Захарченко погиб в пятницу вечером в результате взрыва у кафе «Сепар» в центре Донецка. По последним данным, он получил ранение головы, несовместимое с жизнью. С тяжелым ранением госпитализирован второй человек в республике - министр финансов Александр Тимофеев. Представитель МИД России Мария Захарова не исключила связи киевских властей с «терактом», СБУ Украины назвала причиной произошедшего внутренние разборки или вмешательство России.

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