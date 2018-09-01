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Беспилотный автомобиль Apple попал в ДТП

В Калифорнии попал в ДТП беспилотный автомобиль Apple, сообщает Reuters. Компания отчиталась об аварии перед транспортным управлением штата, тем самым официально подтвердив, что она проводит испытания беспилотных автомобилей. Ранее Apple не сообщала об этом открыто.

Из отчета следует, что ДТП произошло 24 августа. Автомобиль марки Lexus, на котором Apple испытывает систему автопилота, должен был сменить полосу, когда в него врезалась другая машина – Nissan Leaf. Оба транспортных средства получили повреждения, никто из пассажиров не пострадал.

По данным Apple, беспилотный автомобиль перед столкновением двигался со скоростью около 1,5 км/ч, Nissan Leaf – примерно 24 км/ч.

Apple впервые признала, что занимается разработкой беспилотных автомобилей в декабре 2016 г. Компания решила испытывать систему автопилота на автомобилях Lexus, не создавая собственную машину с нуля. Точное число автомобилей, которые сейчас оснащены системой самоуправления, разработанной Apple, неизвестно. По данным Reuteres, компания тестирует более 60 машин.

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