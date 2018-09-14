Volkswagen прекратит выпуск «жука» Beetle в 2019 году

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США пообещали России новые жесткие санкции из-за «дела Скрипалей» в ноябре

Россия не разрешила провести инспекцию для проверки наличия на территории страны химического оружия и не предоставила США «поддающихся проверке заверений» в отказе от его использования в будущем. Об этом заявила помощница госсекретаря по экономическим вопросам Маниша Сингх на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей, передает Bloomberg. В связи с этим США готовятся ввести в ноябре второй более жесткий пакет санкций из-за «дела Скрипалей».

Ранее госдепепартамент США поддержал позицию Великобритании и возложил ответственность за отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском Солсбери на российские власти. В конце августа США ввели против России первый пакет санкций согласно закону о контроле за химическим и биологическим оружием от 1991 г.

«Мы планируем ввести очень суровый второй раунд санкций в соответствии с законом», – сказала Сингх. Она уточнила, что дедлайн наступает в ноябре. Сингх подчеркнула, что международное сообщество не должно мириться с «поведением, которое мы видели со стороны России, особенно в части отравления и убийства собственных граждан».

Объявленный в конце августа первый пакет санкций предусматривает запрет на продажу России вооружения и любой оборонной продукции, а также на финансирование таких сделок и предоставление кредитов со стороны госструктур США. Второй этап санкций госдеп обещал ввести через три месяца, если Россия не обязуется не применять химическое оружие в будущем и не даст согласия на «полевые инспекции объектов экспертами ООН». На втором этапе речь пойдет о понижении уровня дипломатических отношений, запрете на полеты «Аэрофлота» в США и фактическом прекращении экспорта и импорта между странами.

Выступая перед парламентариями, Сингх заявила, что действующие американские санкции привели к значительным издержкам для президента Владимира Путина и российских властей и «служат сдерживающим фактором для гнусной деятельности его режима». Она напомнила, что госсекретарь Майк Помпео подчеркивал важность постоянно повышать давление на ближайшее окружение Путина до тех пор, пока российское руководство не смягчит свою конфронтационную внешнюю политику.

«Мы оцениваем, что наши санкции кумулятивно стоили правительству России десятков миллиардов долларов в дополнение к более широкому воздействию на госсектор и общему эффекту охлаждения российской экономики», – указала Сингх. Вводя санкции против российских госкомпаний и крупнейших корпораций, а также их руководителей, США дали ясно понять окружению Путина, что оно будут вести с ним дела на свой страх и риск, заключила помощница госсекретаря.

Скрипали были отравлены в городе Солсбери в начале марта. Правительство Великобритании заявило, что бывший двойной агент и его дочь подверглись воздействию разработанного в России нервно-паралитического вещества «Новичок», а за отравлением стоят российские власти. 5 сентября Великобритания объявила, что подозреваемые в отравлении Скрипалей въехали в страну под именами Александр Петров и Руслан Боширов. Британский премьер Тереза Мэй заявила, что они принадлежат к «российской военной разведке, известной как ГРУ» и что они получили приказ на «высоком уровне» руководства России. Франция, Германия, Канада и США поддержали вывод Великобритании о том, что Скрипалей отравили офицеры ГРУ и что «эта операция была почти точно одобрена на высоком правительственном уровне». Эти страны призвали Россию обеспечить «полное раскрытие программы по разработке «Новичка».

В интервью телеканалу RT Петров и Боширов рассказали, что приезжали в Солсбери как туристы и не имеют никакого отношения к ГРУ, а являются предпринимателями.