Акции Tesla подешевели на 4% из-за сообщений об уголовном расследовании
Акции Tesla подешевели более чем на 4% после того, как Bloomberg сообщил, что в отношении компании начато уголовное расследование из-за твитов ее основателя Илона Маска. В 19.10 мск обыкновенная акция Tesla на NASDAQ стоила $282,79, подешевев на 4,08%.
По данным агентства, министерство юстиции США начало расследование из-за твитов Маска о намерении сделать Tesla частной компанией. Расследование уголовного дела ведется параллельно с гражданским процессом, которым занимается комиссия США по ценным бумагам и биржам, отмечает Bloomberg.
В августе Маск неожиданно написал в Twitter, что планирует вывести Tesla c биржи, предложив инвесторам по $420 за акцию. При этом акции компании в тот момент стоили на 20% меньше. Маск заверил, что «финансирование обеспечено», а для завершения сделки осталось лишь провести голосование акционеров. После сообщения Маска акции Tesla подорожали на 11%.
Однако позже шесть членов совета директоров Tesla заявили, что Маск лишь недавно начал обсуждать с советом идею сделать компанию частной. Это противоречит его словам о том, что для завершения сделки осталось лишь провести голосование акционеров. Информация о финансировании также не нашла подтверждения.