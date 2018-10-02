Ferrari разрешит купить новый спорткар только 499 клиентам
Концерн Ferrari выбрал 499 самых лояльных клиентов, которые получат шанс купить новый суперкар Monza стоимостью $1,85 млн, сообщает агентство Bloomberg. Ранее автопроизводитель представил новый автомобиль на автосалоне во Франции. Ferrari уточняла, что у этих спорткаров самый мощный двигатель V12 из всех, которые были ранее установлены на других моделях.
Автомобили будут выпущены в двух версиях: версия SP1 получила одноместный кузов, вариант SP2 рассчитан на водителя и одного пассажира. Дизайн новинок вдохновлен классическими спорткарами 166 MM, 750 Monza и 860 Monza середины XX в.
Отобранные концерном клиенты будут вправе выбирать между одно- и двухместными версиями, но они могут получить только один спорткар, отметил в интервью Bloomberg Television руководитель отдела продаж и маркетинга компании Энрико Галльера. Он подчеркнул, что никто не сможет купить обе версии. «Мы уже выбрали тех немногих счастливчиков, у кого есть возможность купить автомобили: каждый автомобиль был назначен на определенное имя», — добавил Галлия.
Обе модели оснащены 6,5-литровым атмосферным V12, мощность которого была увеличена с 800 л. с. до 810 л. с. Мотор сочетается с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч менее, чем за три секунды. Максимальная скорость составляет 300 км/ч — на 30 км/ч меньше, чем у Ferrari 812 Superfast.