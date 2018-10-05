Toyota отзовет 2,4 млн автомобилей по всему миру

Нобелевскую премию мира за 2018 г. присудили иракской правозащитнице Наде Мурад и гинекологу из Конго Денису Муквеге. Награда присуждена за их усилия, направленные на то, чтобы положить «конец использованию сексуального насилия как оружия в войне и вооруженных конфликтах», говорится в пресс-релизе.
Муквеге помогает жертвам изнасилований, произошедших во время войны в Демократической Республике Конго. Основанная им больница «Панзи», помимо оказания медицинских услуг, предоставляет пациентам также юридическую помощь. Мурад — посол доброй воли ООН, активно отстаивает права езидов (курдской этноконфессиональной группы), особенно женщин, попавших в рабство к террористам «Исламского государства» (террористическая организация запрещена в России). Мурад сама побывала в плену у боевиков, но ей удалось сбежать.
Согласно завещанию Альфреда Нобеля, премия мира, в отличие от остальных наград, присваивается не в Стокгольме, а в Осло. Премия мира присуждается за успехи «в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним внимания». Всего с 1901 г. она присуждалась 98 раз, премию мира получил 131 лауреат. Размер награды в 2018 г. составляет 9 млн крон ($1,02 млн). Официальное награждение состоится 10 декабря в Стокгольмской филармонии.
В прошлом году обладателем премии стала Международная кампания по запрещению ядерного оружия (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN). Нобелевский комитет увидел в действиях международной организации «невероятные усилия», направленные на принятие договора о запрете ядерного оружия во всем мире. Организация была создана в 2007 г. для содействия утверждению и выполнению Договора о запрещении ядерного оружия.
Нобелевские премии в других областях вручаются с 1 октября. Ранее стали известны имена лауреатов премий по медицине и физиологии, по физике и химии. 8 октября назовут обладателя премии по экономике памяти Альфреда Нобеля, учрежденной Государственным банком Швеции в 1968 г.