Toyota отзовет 2,4 млн автомобилей по всему миру

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Нобелевскую премию мира присудили за борьбу с сексуальным насилием на войне

Нобелевскую премию мира за 2018 г. присудили иракской правозащитнице Наде Мурад и гинекологу из Конго Денису Муквеге. Награда присуждена за их усилия, направленные на то, чтобы положить «конец использованию сексуального насилия как оружия в войне и вооруженных конфликтах», говорится в пресс-релизе.

Муквеге помогает жертвам изнасилований, произошедших во время войны в Демократической Республике Конго. Основанная им больница «Панзи», помимо оказания медицинских услуг, предоставляет пациентам также юридическую помощь. Мурад — посол доброй воли ООН, активно отстаивает права езидов (курдской этноконфессиональной группы), особенно женщин, попавших в рабство к террористам «Исламского государства» (террористическая организация запрещена в России). Мурад сама побывала в плену у боевиков, но ей удалось сбежать.

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2018 to Denis Mukwege and Nadia Murad for their efforts to end the use of sexual violence as a weapon of war and armed conflict. #NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/LaICSbQXWM — The Nobel Prize (@NobelPrize) 5 октября 2018 г.

Согласно завещанию Альфреда Нобеля, премия мира, в отличие от остальных наград, присваивается не в Стокгольме, а в Осло. Премия мира присуждается за успехи «в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним внимания». Всего с 1901 г. она присуждалась 98 раз, премию мира получил 131 лауреат. Размер награды в 2018 г. составляет 9 млн крон ($1,02 млн). Официальное награждение состоится 10 декабря в Стокгольмской филармонии.

В прошлом году обладателем премии стала Международная кампания по запрещению ядерного оружия (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN). Нобелевский комитет увидел в действиях международной организации «невероятные усилия», направленные на принятие договора о запрете ядерного оружия во всем мире. Организация была создана в 2007 г. для содействия утверждению и выполнению Договора о запрещении ядерного оружия.

Нобелевские премии в других областях вручаются с 1 октября. Ранее стали известны имена лауреатов премий по медицине и физиологии, по физике и химии. 8 октября назовут обладателя премии по экономике памяти Альфреда Нобеля, учрежденной Государственным банком Швеции в 1968 г.