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Котировки Tesla подскочили на 12% на новости о квартальной прибыли

Котировки производителя электромобилей Tesla на предварительных торгах в четверг подскочили более чем на 12% после того, как основатель компании Илон Маск объявил о третьем подряд прибыльном квартале компании.

Инвесторы поверили, что Tesla выполнит свое обещание стать устойчиво прибыльной, отмечает CNBC. Кроме того, компания впервые начала выполнять недельный план по производству прорывного электромобиля Model 3, выйдя в конце квартала на уровень 5300 машин. Именно эта модель, выпущенная в количестве 53 000 штук за квартал, стала драйвером ее прибыли. Маск оценил спрос на Model 3 «в районе 500 000—1 000 000 авто в год».

Маск пообещал, что в IV квартале компания также покажет прибыль. Это означает, что Tesla станет прибыльной по итогам года впервые за свою 15-летнюю историю.

По словам основателя, компания стала справляться не только с организацией крупносерийного производства, но и с логистикой конечного этапа. Срок доставки электромобиля от конвейера до потребителя снизился с 30 до 20 дней и в дальнейшем должен снизиться до 10 дней. В планах — дальнейшее снижение издержек и наращивание производства, сказал основатель Tesla.

В III квартале Tesla получила прибыль в $311,5 млн против убытка в $619,4 млн год назад. Выручка удвоилась и составила $6,82 млрд. Оба показателя существенно превзошли прогнозы рынка, который ожидал квартального убытка.