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Супруга Карлоса Гона пожаловалась на жестокое обращение с мужем в тюрьме

Супруга экс-председателя совета директоров Nissan Карлоса Гона направила в правозащитную организацию Human Rights Watch (HRW) жалобу на «жестокое обращение» с ее мужем в японской тюрьме, передает Reuters со ссылкой на письмо, адресованное директору японского подразделения HRW.

Кэрол Гон отправила HRW обращение на 10 страницах. В документе она попросила организацию «пролить свет на жестокое обращение», на «несправедливость, связанную с правами человека, которую совершает в его отношении японская система правосудия».

В частности, супруга обвиняемого пожаловалась, что Гона каждый день в течение нескольких часов допрашивают прокуроры без адвокатов. Его запугивают, «читают нравоучения и критикуют с целью добиться признания», утверждается в письме.

По ее словам, обвиняемого содержат в неотапливаемой камере площадью около 7 кв. м. С момента ареста Гон похудел на 7 кг, отмечается в письме. В тюрьме его кормят только рисом и ячменем. Кэрол Гон утверждает, что ее супругу не позволяют принимать лекарства, которые ему необходимы каждый день. «Никто не должен быть обречен на то, с чем мой супруг сталкивается каждый день, в особенности в такой развитой стране, как Япония, которая является третьей по величине экономикой мира», — говорится в письме.

Карлоса Гона и его помощника Грега Келли арестовали 19 ноября 2018 г. Их подозревают в совершении финансовых преступлений. Изначально прокуратура Токио обвиняла Гона в том, что при содействии Келли он скрыл истинный размер вознаграждения, полученного на посту председателя совета директоров Nissan с 2010-2015 гг. Следствие считает, что Гон задекларировал только 50% из выделенных ему около $89 млн.

В начале декабря суд повторно заключил Гона под стражу, предъявив ему новое обвинение. По информации следствия топ-менеджер, возглавляя Nissan, мог списать на компанию свои личные потери от финансовых операций, помимо этого он и Келли скрыли от налоговой службы информацию о вознаграждении в размере 4,2 млрд иен ($37 млн), выплаченном Гону с 2015-2017 гг. 25 декабря суд выпустил Келли под залог в размере 70 млн иен (около $636 000). Его обязали ожидать решения суда по делу на территории Японии.

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