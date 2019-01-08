Карлос Гон отказался признать себя виновным в суде в Японии

Гон появился в суде и выглядел истощенным и поседевшим ASSOCIATED PRESS

Карлос Гон впервые появился на публике после ареста в ноябре. Его выступление стало возможным благодаря тому, что японская конституция дает обвиняемым право узнать причины своего задержания в зале суда. На практике они пользуются им крайне редко, но для Гона это стало шансом расположить общественное мнение в свою пользу. Более 1100 человек пытались получить одно из 14 свободных мест в зале суда, чтобы увидеть «спасителя Nissan», ставшего в начале 2000-х гг. легендой в Японии.

Гон появился в суде примерно в 10.30 утра по местному времени. 64-летний менеджер выглядел истощенным и поседевшим. Хотя Гона и перевели в камеру побольше и разрешили спать на кровати, а не на матрасе на полу, ему по-прежнему запрещено видеться с родными, отмечает Automotive News. Его общение с адвокатами тоже ограничено. Кроме того, сын Гона в интервью Le Journal du Dimanche рассказал, что следователи пытаются заставить отца подписать признание на японском языке, хотя он его не понимает.

Защита Гона

«Я обвинен и задержан по несправедливым и безосновательным обвинениям», – заявил Гон. По его словам, он никогда не получал от Nissan вознаграждения, информация о котором не была бы раскрыта. Также он отметил, что никогда не заключал с компанией соглашений о получении тайного вознаграждения. «Более того, все предложения по выплате [мне] компенсации после выхода на пенсию изучались как юристами Nissan, так и сторонними юристами. Это подчеркивает, что я не собирался нарушать закон», – заявил он.

Обвинение утверждает, что Гон в октябре 2008 г. пытался возместить убыток в размере 1,85 млрд иен (около $16,6 млн) по личным операциям по валютным свопам с неким банком за счет средств Nissan. Прокуратура обвиняет Гона в том, что он заставил Nissan временно взять на себя этот контракт, а также перечислил $14,7 млн в 2009–2012 гг. со счета Nissan компании саудовского бизнесмена Халеда аль-Джуффали, который якобы помог ему выполнить обязательства перед банком.

Гон в суде заявил, что необходимость свопов была вызвана тем, что его личные финансы ведутся в долларах, так как его дети живут в США и у него большие связи с Ливаном, валюта которого привязана к доллару. Поступая на работу в Nissan, Гон просил долларовый контракт, когда же выяснилось, что это невозможно, он был вынужден прибегнуть к свопам, чтобы защитить свои финансы от колебаний иены. Один из таких контрактов был заключен в 2006 г., когда акция Nissan стоила около 1500 иен и за доллар давали 118 иен. Второй был заключен в 2007 г., когда акция стоила около 1400 иен, а доллар – 118 иен. В результате мирового кризиса в феврале 2009 г. акции Nissan упали до 250 иен, а доллар подешевел до 80 иен. Банк потребовал от Гона немедленно увеличить залоговое обеспечение по контрактам, что он не мог сделать из своих средств.

Гон заявил, что у него было два варианта действий: уволиться из Nissan, получить причитающиеся ему пенсионные выплаты и с помощью этих денег самостоятельно выполнить обязательства перед банком или попросить о гарантиях Nissan. Cовесть не позволила ему покинуть компанию в разгар мирового финансового кризиса, сказал топ-менеджер, поэтому он выбрал второй вариант. Гон настаивает, что Nissan не получил никаких убытков в результате этих операций.

Гон заявил, что за прошедшие годы четыре крупнейшие автомобильные компании, включая Ford и General Motors, пытались его переманить, но он отказался покинуть Nissan, несмотря на то что предложения были очень привлекательные.

В чем обвиняют Гона Гон и другой член совета директоров Nissan Грег Келли были арестованы в Японии 19 ноября. Местная прокуратура и руководство Nissan обвиняют Гона в том, что он на протяжении восьми лет занизил размер своего вознаграждения в документах для Токийской фондовой биржи более чем на $80 млн, а Келли предположительно помогал ему в этом. Если Гон будет признан виновным в этом, ему будет грозить до 10 лет лишения свободы, отмечает Automotive News. Также Гон подозревается в использовании денег компании в личных целях и в незаконных выплатах аль-Джуффали. Гон и Келли вскоре после ареста были выведены из состава совета директоров Nissan, а Гон потерял и пост его председателя. Этот скандал поставил под угрозу альянс Renault и Nissan, ведь Гон остается гендиректором французского автопроизводителя (пост гендиректора Nissan он передал Сайкаве в 2017 г.). В декабре суд отпустил под залог Келли, которому требовалась операция на спине, и Гона, но вскоре Гон был повторно арестован по обвинениям, что в 2008 г. он пытался возместить убыток по личным операциям с деривативами за счет средств Nissan. Затем 31 декабря суд продлил арест Гона до 11 января.

Как утверждает Гон, компания аль-Джуффали была давним партнером Nissan в Саудовской Аравии и эти выплаты ей были сделаны за помощь в решении проблем с местными дистрибуторами и за оказание других услуг.

В конце Гон ответил на обвинения нынешнего гендиректора Nissan Хирото Сайкавы, жаловавшегося на то, что его бывший начальник слишком долго руководил компанией. Гон заявил, что «посвятил 20 лет своей жизни» возрождению японской компании и созданию ее альянса с Renault. Также он отметил, что за это время превратил Nissan из находившейся на грани банкротства компании в процветающего автопроизводителя: «Я день и ночь на земле и в воздухе работал ради достижения этих целей, стоя плечом к плечу с усердно работающими сотрудниками Nissan по всему миру».

Судья заявил, что не может выпустить Гона под залог из-за опасений, что тот сбежит из страны или попытается уничтожить доказательства. По словам защищающего Гона адвоката Мотонари Оцуру, если его клиенту будут предъявлены обвинения в серьезном злоупотреблении полномочиями, он может остаться под арестом до начала судебного процесса, а это, возможно, произойдет не раньше июня: «Зачастую в Японии обвиняемый не может выйти под залог, если он отрицает все обвинения в серьезном злоупотреблении полномочиями».

Злоупотребления или заговор?

Nissan отказался комментировать защиту Гона в суде. Но компания сделала заявление, что в результате расследования обнаружила «убедительные доказательства нарушений».

Между тем в декабре WSJ сообщила, что Гон планировал провести голосование о снятии Сайкавы с поста гендиректора на заседании совета директоров Nissan в ноябре. FT писала, что Гон хотел провести слияние Renault и Nissan, но совет директоров японской компании был против этого. В декабре Nissan так и не смог выбрать нового председателя совета директоров, поэтому руководство компанией в кризисной ситуации возложено на Сайкаву. Также компания отклонила просьбу Renault, которой принадлежит 43% акций Nissan, провести внеочередное собрание акционеров с целью обсудить изменение состава совета директоров.

До освобождения члена совета директоров Nissan Грега Келли под залог его супруга назвала мужа жертвой заговора топ-менеджеров Nissan, направленного на захват власти в компании. «Грегу были предъявлены ошибочные обвинения, и это стало частью захвата власти в Nissan несколькими ее топ-менеджерами под руководством исполнительного директора Хирото Сайкавы», – заявила она в видеообращении.

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