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Tesla сократит 7% постоянных работников

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Производитель электромобилей Tesla решила сократить 7%, или примерно 3400 постоянных работников, сообщил сегодня гендиректор компании Илон Маск в письме сотрудникам. Это часть стратегии компании по сокращению издержек в ходе разворачивания крупносерийного производства массового электромобиля Tesla Model 3, замечает CNBC.

В письме Маск назвал 2018 г. «самым тяжелым, но и самым успешным» в истории Tesla, но признал, что у компании не осталось иного выбора, кроме сокращений, чтобы иметь возможность продавать Model 3 в средней комплектации за $35 000. «Несмотря на большой прогресс, наши продукты все еще недоступны большинству людей», – отметил он. Впрочем, напомнил основатель компании, в 2018 г. Tesla увеличила рабочую силу на 30%.

«Есть множество компаний с лучшим соотношением "жизнь/работа", потому что они больше и работают в зрелых отраслях или где нет такой хищнической конкуренции», – заметил Маск.

Котировки Tesla на предварительных торгах в пятницу снизились на 5%.

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Бизнес
Новости

Westinghouse предоставит Украине технологию производства ядерного топлива

Ведомости
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Украина получила разрешение американской электротехнической компании Westinghouse на использование технологии производства ядерного топлива, сообщил министр энергетики и угольной промышленности страны Игорь Насалик в Верховной раде (его слова передает «Интерфакс-Украина»).

Это позволит Украине построить завод по производству ядерного топлива. Строительство может быть завершено уже через три года, сказал министр. «За пределами Украины останется лишь обогащение урана, которое мы осуществлять не можем, поскольку утратили статус ядерного государства», – отметил Насалик.

Сейчас только Westinghouse и российская «ТВЭЛ» владеют технологией производства топлива для реакторов типа ВВЭР (водо-водяной корпусной энергетический ядерный реактор), которыми оборудованы украинские атомные электростанции.

Ранее Украина планировала строительство в Кировоградской области завода по фабрикации ядерного топлива на основе технологии российской топливной компании «ТВЭЛ». Было создано ЧАО «Завод по производству ЯТ», в котором украинскому госконцерну «Ядерное топливо» принадлежало 50% + одна акция, «ТВЭЛ» – 50% минус одна акция.

Предполагалось, что завод уже в 2015 г. приступит к производству тепловыделяющих элементов (ТВЭЛ) и тепловыделяющих сборок (ТВС), а также циркониевых комплектующих и комплектующих из нержавеющей стали, в 2020 г. — к изготовлению топливных порошков и таблеток. Общая стоимость строительства завода оценивалась в $450 млн. Однако проект был заморожен после присоединения Крыма к России.

В прошлом году китайская China Nuclear Energy Industry Corp. (CNEIC) объявила о намерении выкупить долю «ТВЭЛ» в украинском проекте. CNEIC может не только выкупить российскую долю в проекте, но и обеспечить полное финансирование строительства завода.

Украинская сторона также намерена добиваться возврата «ТВЭЛ» $5,2 млн предоплаты, которую российская компания получила от Украины за изготовление оборудования для будущего завода. Вместе с тем в отчете «ТВЭЛ» за 2017 г.говорилось, что компания готова вернуться к реализации проекта на Украине на прежних условиях.

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Технологии
Новости

Alibaba снизила расходы на командировки и приостановила набор сотрудников

Ведомости
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Китайский интернет-гигант Alibaba Group снизил расходы на командировки сотрудников и приостановил набор новых специалистов на работу, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Таким образом корпорация готовится к замедлению экономики Китая, отмечает агентство.

По информации источников, некоторым специалистам, приглашенным на работу недавно, компания сообщила, что они смогут приступить к своим обязанностям только после наступления нового финансового года в апреле. Один из соискателей рассказал, что ему готовы продлить предложение о работе, если он подождет трудоустройства до апреля.

Кроме того, по словам одного из собеседников Bloomberg, Alibaba сокращает расходы на командировки. В частности, компания ограничила доступ сотрудников ряда подразделений к перелетам в бизнес-классе: воспользоваться им сотрудники могут только для каждой пятой командировки или если перелет занимает более 20 часов. Сотрудникам штаб-квартиры Alibaba в Ханчжоу сообщили, что компания больше не будет оплачивать им перелет на местах с дополнительным пространством для ног, рассказал источник агентства. Alibaba также готова теперь возмещать расходы на такси только в том случае, если его услугами воспользовалась группа из трех человек.

«Долгосрочное стратегическое планирование и постоянное обновление нашего кадрового резерва имеют решающее значение для будущего Alibaba», – так пресс-служба компании ответила Bloomberg на вопрос о возможном сокращении штата.

Выбор редактора
Экономика
Новости

Минтранс не исключил запуск железнодорожного движения в Крым раньше срока

Ведомости
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Железнодорожное движение по Крымскому мосту может быть запущено раньше запланированного срока, сообщил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих.

«Мы делаем все возможное, чтобы ускорить проведение работ там, где это возможно. Если условия будут позволять, мы, несомненно, попробуем это сделать», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Строители уложили 11 из 38 км рельсошпальной решетки по мосту через Керченский пролив, сообщил в пятницу инфоцентр «Крымский мост». Синхронно со строительством железнодорожной части моста идет прокладка подходов к нему на крымском и таманском берегах – это 18-километровый участок в Крыму и 40-километровый на Тамани.

Запуск железнодорожной части Крымского моста запланирован на декабрь 2019 г. Автомобильное движение в Крым было открыто раньше срока – в мае 2018 г. вместо декабря. Мост в Крым из Краснодарского края является самым протяженным в России, его длина составляет 19 км.

Самые длинные мосты в России

Бизнес
Новости

Минстрой обязал оснащать новостройки газовой сигнализацией

Ведомости
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Минстрой России постановил в обязательном порядке оснащать жилые новостройки газовой сигнализацией и легко вышибаемыми при взрыве стеклопакетами, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Соответствующие требования были внесены в свод правил «Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления». Системы контроля загазованности с автоматическим отключением подачи газа должны быть установлены в помещениях общественного назначения, в теплогенераторных, пристроенных помещениях или в квартирах при размещении в них газоиспользующего оборудования. «Для погашения давления взрыва и обеспечения устойчивости здания при взрыве газовоздушной смеси в помещении с газоиспользующим оборудованием следует предусматривать легкосбрасываемые конструкции», – уточнили в пресс-службе Минстроя. Новый свод правил вступает в силу 6 июня 2019 г.

В Магнитогорске 31 декабря произошел взрыв в десятиэтажном жилом доме. В результате взрыва обрушился подъезд здания, соседний с ним был признан не подлежащим восстановлению. Из под завалов были извлечены тела 39 человек. Следственный комитет России назвал приоритетной версией обрушения взрыв бытового газа. Следов взрывчатки на месте обрушения следователи не обнаружили. По факту трагедии расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса (причинение смерти по неосторожности, повлекшее гибель двух и более лиц).

В середине января произошел взрыв в многоэтажном жилом доме в городе Шахты Ростовской области. В результате были частично разрушены пять квартир на верхних этажах. Погибли пять человек. Причиной трагедии следствие считает взрыв бытового газа.

В Магнитогорске из-за взрыва газа обрушился подъезд многоэтажки

Выбор редактора
Авто
Новости

«АвтоВАЗ» и Renault-Nissan-Mitsubishi подписали специнвестконтракт с правительством

Ведомости
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«АвтоВАЗ» и альянс Renault-Nissan-Mitsubishi подписали с правительством России специальный инвестиционный контракт, рассказал журналистам губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. По его словам, это произошло еще в конце прошлого года.

«Заключен. Я могу ошибиться с датой, но это самый конец 2018 г.», – приводит агентство «Прайм» слова Азарова.

«АвтоВАЗ» от лица альянса Renault-Nissan-«АвтоВАЗ»-Mitsubishi в конце ноября 2018 г. подал заявку в Министерство промышленности и торговли на специнвестконтракт. Сообщалось, что компании намерены сосредоточиться на развитии модельного ряда автомобилей Lada, Nissan, Renault и Mitsubishi и модернизации мощностей для их производства. Инвестиции в проект могут составить более 70 млрд руб. за 10 лет.

Специнвестконтракты дают доступ к налоговым льготам и гарантируют неухудшение условий бизнеса в обмен на инвестиции. Такие контракты уже есть у совместных предприятий «Соллерса» с Mazda и Isuzu, российской «дочки» Daimler, «Камаза» и его СП «Даймлер Камаз рус», а также у «Хендэ мотор мануфактуринг рус».

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров 18 января рассказал о деталях специнвестконтракта с ООО «Хендэ мотор мануфактуринг рус», направленного на реализацию проекта по локализации производства легковых автомобилей в России.

По словам Мантурова, специнвестконтракт с компанией заключен сроком на 10 лет. Совокупные инвестиции составят 16,6 млрд руб., но с учетом вложений других компаний, входящих в группу Hyundai Motor, общая сумма вложений может достигнуть 35 млрд руб. Сумма налогов при этом составит более 244 млрд руб.

Политика
Новости

Второй пилот разбившегося Су-34 поднят на борт вертолета

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Вертолет поисково-спасательного отряда Восточного военного округа обнаружил и спас второго летчика с разбившегося в пятницу бомбардировщика Су-34, сообщило сегодня Минобороны России. «С первого захода экипаж вертолета завис над индивидуальным спасательным плотом, и летчик был поднят на борт вертолета. Состояние летчика удовлетворительное», – цитирует «Интерфакс». Примерно за час до этого на борт вертолета был поднят еще один член экипажа Су-34.

По данным Минобороны, «спасательная операция проходит в сложных метеорологических условиях, обусловленных сильным ветром и волнением в 4 балла».

По информации военного ведомства, при выполнении планового группового учебно-тренировочного полета над акваторией Японского моря в 35 км от берега при отработке маневрирования в 08.07 мск произошло касание в воздухе двух бомбардировщиков Су-34 дальневосточного объединения ВВС и ПВО. Летчики одного из бомбардировщиков катапультировались, самолет упал в море. Это первая потеря Су-34 за все время их эксплуатации в российских Вооруженных силах с 2006 г. Другой самолет смог долететь до аэродрома на одном двигателе.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

«Нафтогаз» оценил в $32 млрд ущерб Украины от газовых контрактов 2009 года

Ведомости
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Газовые контракты между «Нафтогазом» и «Газпромом», заключенные в январе 2009 г., были крайне невыгодными для Украины и нанесли ей ущерб в $32 млрд, заявил председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев.

«Безвозвратно потеряли $32 млрд – переплаты, штрафы, другие компоненты. Это составляет 61 000 гривен на семью», – приводит «Интерфакс» слова Коболева. По его словам, ущерб мог быть еще больше, но благодаря победе Украины в Стокгольмском арбитраже «удалось спасти $94,7 млрд».

Коболев также прокомментировал возможность прекращения транзита газа через Украину в начале 2020 г. По его мнению, Россия при отсутствии новых договоров о поставках газа может прекратить транзит. При этом предправления «Нафтогаза» считает, что Москва будет откладывать заключение новых договоров до завершения президентских и парламентских выборов на Украине. Коболев напомнил, что «Газпром» уже прекращал транзит в начале 2006 и 2009 гг.

В четверг, 17 января, президент Владимир Путин во время визита в Сербию сообщил, что руководство «Газпрома» на трехсторонней встрече в Брюсселе будет обсуждать транзит газа через Украину в контексте роста поставок в Европу.

Ранее Путин обсуждал этот вопрос с канцлером Германии Ангелой Меркель. На переговорах в немецком городе Гранзе в августе прошлого года Меркель заявила, что после запуска газопровода «Северный поток – 2» Украина должна сохранить свою роль транзитера газа. Путин ответил, что строительство «Северного потока – 2» – исключительно экономический проект и он не закрывает транзит газа через Украину. Однако, по его словам, транзит через Украину должен соответствовать экономическим требованиям и быть целесообразным с этой точки зрения.

Проект «Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России до Германии. Он пойдет в обход Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских стран.

Бизнес
Новости

En+ назвала возможных получателей права голоса по акциям Дерипаски

Ведомости
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Энерго-металлургическая группа En+ подтверждает планы своего контролирующего акционера Олега Дерипаски снизить долю прямого и косвенного владения в компании ниже 50%. Независимыми лицами, которые получат право голоса по переданным Дерипаской акциям по условиям соглашения с минфином США о снятии санкций с компании, могут стать Дэвид Ноуэр, Дэвид Крейн и Ди Джей Бэйкер, говорится в сообщении En+.

Все трое – американцы. Ноуэр работает управляющим директором германского подразделения инвестиционной компании Cerberus Capital Management, в которую он пришел в 2003 г. Крейн – старший операционный управляющий Pegasus Capital Advisors. Бейкер входит в советы директоров Cumulus Media, Enduro Resource и Toshiba Nuclear Energy.

На этой новости депозитарные расписки En+ подорожали на Московской бирже на 9,4% к закрытию предыдущих торгов до 545 руб. за бумагу. На момент публикации цена скорректировалась до 538 руб. (+8%). Акции UC Rusal торгуются по цене 30,89 руб. – на 0,7% выше закрытия четверга.

В середине декабря американский минфин объявил о намерении снять санкции с En+ и подконтрольного ей производителя алюминия UC Rusal при условии отказа Дерипаски от контроля над компаниями. По условиям сделки, доля Дерипаски в En+ снизится с около 70% до 44,95%, ВТБ (минфин США называет банк одним из возможных получателей пакета бизнесмена) и инвесторы, связанные с бизнесменом, должны будут передать право голосования «независимой третьей стороне».

В четверг палата представителей США одобрила резолюцию демократов, призывающую минфин отказаться от отмены санкций против компаний Дерипаски. Однако это решение было символическим, поскольку для вступления в силу требовало одобрения также со стороны сената. Ранее верхняя палата конгресса, большинство в которой занимают республиканцы, не дала вынести резолюцию на итоговое голосование.

Политика
Новости

Медведев предложил сделать Минвостокразвития ответственным за Арктику

Ведомости
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Премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с президентом Владимиром Путиным предложил дополнить компетенцию Министерства по развитию Дальнего Востока вопросами Арктики, переименовав ведомство в Министерство по развитию Дальнего Востока и арктической зоны.

Кроме того, Медведев предложил ввести в Минвостокразвития должность первого заместителя министра, который будет непосредственно отвечать за арктическую зону.

Премьер объяснил, что развитие Арктики – важное направление деятельности правительства, но единой структуры, которая бы занималась вопросами развития этой зоны, нет. «Есть, правда, правительственная комиссия, которая создана моим решением, но это комиссия, которая собирается от случая к случаю», – приводятся слова премьера на сайте Кремля.

По мнению Медведева, будет вполне естественно, если вопросами Арктики займется Минвостокразвития. Создание отдельного федерального органа по развитию арктической зоны премьер считает нецелесообразным.

«Сейчас Министерство по развитию Дальнего Востока занимается развитием дальневосточной зоны, которая выходит на Арктику. По сути, это очень часто пересекающиеся вопросы: например, развитие Якутии или Чукотки – это все равно развитие арктической зоны», – пояснил Медведев.

Путин согласился с позицией премьер-министра. «Согласен. Спасибо», – сказал президент.

Политика
Новости

Спасен один из летчиков упавшего в море Су-34

Ведомости
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Спасен один из летчиков разбившегося сегодня над Татарским проливом бомбардировщика Су-34 – он поднят на борт вертолета Ми-8, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

До этого Минобороны сообщило, что самолет Ан-12 поисково-спасательной службы обнаружил спасательный плотик летчика и тот подал спасателям световые сигналы.

«Летчик с обнаруженного спасательного плота вертолетом Ми-8 поисково-спасательных сил Восточного военного округа поднят на борт. По докладу с места состояние удовлетворительное. Спасательная операция проходит в сложных метеорологических условиях, обусловленных сильным ветром и волнением в 4 балла», – говорится в сообщении.

Около 8.00 мск при выполнении групповых полетов группой из семи самолетов в воздухе коснулись друг друга два Су-34. Один из самолетов упал в море, другой смог дотянуть до аэродрома на одном двигателе. О судьбе второго члена экипажа упавшего Су-34 информации пока нет. По информации Минобороны, морской спасательный костюм позволяет летчику выжить в ледяной воде до 12 часов. Предварительная причина инцидента – ошибка в пилотировании.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

«Газпром» на три года сохранит цену на газомоторное топливо в Ростовской области

Ведомости
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«Газпром» в течение ближайших трех лет планирует сохранить стоимость газомоторного топлива на своих автомобильных газонаполнительных компрессорных станциях (АГНКС) в Ростовской области на текущем уровне – 16,5 руб. за кубометр. Об этом сообщил председатель совета директоров компании Виктор Зубков, слова которого приводятся на сайте «Газпрома».

Во вторник, 15 января, Зубков раскритиковал «дочку» «Газпрома» «Газпром газомоторное топливо» за повышение цен на газомоторное топливо. «Вы ни с того ни с сего, с перепугу какого-то, перед Новым годом подняли [цену] с 14 до 18 руб. Не надо это делать. Не надо пугать людей, и нет такой необходимости сегодня. Ну оставьте вы на год, на два, пока люди переоборудуются», – сказал Зубков.

«Газпром» последовательно развивает в России сеть газозаправочных станций, рассказал также Зубков. В декабре прошлого года был подписан план мероприятий по реализации проекта «Развитие рынка газомоторного топлива в Ростовской области как перспективного региона». Проект планируется реализовать в течение четырех лет: с 2018 по 2021 г. Предполагается, что за это время число АГНКС «Газпрома» в регионе увеличится с 11 до 39.

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