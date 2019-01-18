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Porsche отзывает в России более 1200 автомобилей Panamera из-за проблем с ПО

ООО «Порше Руссланд» приняло решение отозвать в России 1236 автомобилей модели Panamera из-за проблем с программным обеспечением. Об этом говорится в сообщении Росстандарта. Речь идет о машинах, проданных в период с 15 ноября 2016 г. по 17 декабря 2018 г.

«Причиной отзыва транспортных средств является существующая вероятность того, что из-за ошибки в программном обеспечении функция усиления рулевого управления может оказаться недоступной на непродолжительное время», — отмечается в пресс-релизе.

В Росстандарте отметили, что функция усиления руля становиться доступной после выключения и последующего включения зажигания.

В подлежащих отзыву автомобилях будет произведено перепрограммирование блока управления электроусилителя руля. Все ремонтные работы будут проведены бесплатно для их владельцев.