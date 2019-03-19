«Авто.ру» закроет центры оценки и продажи автомобилей
Принадлежащий «Яндексу» сервис «Авто.ру» решил закрыть центры по оценке и продаже автомобилей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на рынке. Эту информацию изданию также подтвердили в пресс-службе компании «Яндекс.Вертикали» (объединяет сервисы объявлений).
«Чтобы профессионально развивать рынок автомобилей с пробегом, нужно знать инсайты сегмента и детали процессов, с которыми сталкиваются наши партнеры. Проект в офлайне позволил «Авто.ру» изучить другую сторону рынка, его показатели и объемы», – рассказал представитель «Яндекс.Вертикалей». По его словам, компания не ставила перед собой приоритетной задачей развитие классической дилерской сети. В будущем на основе полученного опыта «Авто.ру» собирается представить новые онлайн-сервисы для дилеров и автовладельцев. О каких именно сервисах идет речь, представитель «Яндекс.Вертикалей» не сказал.
«Авто.ру» открыл первый центр офлайн-оценки подержанных автомобилей летом 2016 г. В апреле 2018 г. компания открыла в Москве центр по продаже подержанных машин. Сейчас у «Авто.ру» работает четыре офлайн-площадки в Москве и Санкт-Петербурге. За два года компания пробовала в офлайне различные бизнес-направления: сертификацию автомобилей, продажу частным лицам, выкуп машин для дилеров, рассказали в «Авто.ру». За год дилерский центр продал «сотни машин», но это не оказало сильного влияния на рынок, отметили в компании.