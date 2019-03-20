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Volvo установит в автомобилях камеры для борьбы с нетрезвыми водителями

Автопроизводитель Volvo намерен оборудовать автомобили камерами и датчиками внутри салона, которые будут контролировать состояние водителя, сообщила компания. «На этот раз мы обратились к двум другим опасным аспектам в движении: невнимательные и нетрезвые водители. С начала 2020 г. новые Volvo будут оснащаться автомобильными камерами, которые будут следить за водителем. Не навязчивым способом, а чтобы поддержать и помочь водителям, когда им это необходимо», – говорится в сообщении шведского автопроизводителя.

Датчики и камеры будут следить за выражением лица и реакцией зрачков водителя, чтобы убедиться, что он не отвлекается от дороги. Если датчики обнаружат, что водитель в течение длительного времени не управляет автомобилем или уснул, то машина начнет подавать звуковые сигналы и выводить предупреждения на дисплей. В тех случаях, «когда предупреждающие сигналы не оказывают влияния и опасность неизбежна», автомобиль может ограничить скорость движения, предупредить службу поддержки или припарковаться на обочине, говорится в заявлении Volvo.

В начале марта Volvo Cars объявила, что с 2020 г. ограничит максимальную скорость на своих автомобилях 180 км/ч. Компания объясняет это решение политикой безопасности.

В компании также неоднократно указывали, что нетрезвая езда и невнимательность за рулем наряду с превышением скорости являются основными причинами ДТП с тяжелыми последствиями. Зачастую невнимательные водители опасны ровно настолько, насколько и водители в нетрезвом состоянии, отмечали в Volvo.

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