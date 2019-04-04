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Карлос Гон арестован в четвертый раз

Бывший председатель совета директоров Nissan и гендиректор альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон в четвертый раз арестован прокуратурой Японии по делу о злоупотреблении доверием, сообщает NHK. Это произошло меньше, чем через месяц после его освобождения 6 марта под залог почти в $9 млн. До этого он провел в тюрьме 108 дней. Повторный арест выпущенного под залог подследственного – редкий случай для японской прокуратуры, отмечает телеканал.

«Мой арест сегодня утром является возмутительным», - приводит Reuters заявление Гона, присланное его представителем из США по электронной почте. Бывший топ-менеджер рассматривает произошедшее как очередную попытку «некоторых людей в Nissan» заставить его замолчать, введя в заблуждение прокуратуру. «Зачем меня арестовывать, кроме как попытаться сломить меня? Я не буду сломлен. Я невиновен в необоснованных обвинениях», - настаивает Гон.

Бывший топ-менеджер задержан в связи с новыми обвинениями. Прокуратуру заинтересовали выплаты из резервных фондов Renault-Nissan более $34 млн в течение семи лет, вплоть до 2018 г., дилерскому центру в Омане, в тот период, когда компанией руководил Гон, отмечает телеканал. Утверждается, что часть этих денег пошла, якобы, на оплату яхты Гона. Его защита заявила, что выплаты были обоснованы его подчиненными и представляли собой законное вознаграждение за многолетнее сотрудничество с центром, а покупка яхты не имеет ничего общего с Nissan.

Об оманских платежах стало известно 1 апреля. По данным Reuters, информацию о подозрительных платежах передал французской прокуратуре автоконцерн Renault по итогам внутреннего расследования, начатого после ареста Гона в Японии. Следствие подозревает, что значительная часть переведенных в Оман средств впоследствии оказалась на счетах ливанской компании, подконтрольной сообщникам Гона.