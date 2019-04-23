Акимов предложил увеличить скорость на федеральных трассах до 110 км/ч

Красноярское управление ФСБ возбудило уголовное дело против неустановленных лиц из числа руководства Арктической горной компании (АГК). Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования, и собеседника в Минприроды.
АГК – один из проектов компании «Востокуголь» Дмитрия Босова и Александра Исаева, говорится на ее сайте. Гендиректор АГК – Вадим Бугаев. Представитель «Востокугля» отказался от комментариев.
По словам одного из источников РБК, дело возбуждено по факту незаконной предпринимательской деятельности (ст. 171 УК). Босов проходит по этому делу в качестве свидетеля, отметил собеседник. Минприроды известно, что дело возбуждено, сказал собеседник в ведомстве. Но материалы и какие-либо распоряжения приостановить действие права АГК на добычу в министерство на поступали, добавил он.
АГК, согласно данным на ее сайте, с 2014 г. владела лицензией на геологоразведку на участке р. Малая Лемберова на полуострове Таймыр. В 2016 г. компания открыла Малолемберовское месторождение, а в следующем году получила лицензию на разведку и добычу.
В сентябре 2016 г. прокурор Таймырского района Красноярского края провел проверку участка, после чего Росприроднадзор обвинил АГК в самовольной добыче каменного угля марки антрацит и потребовал возместить вред на 2,1 млрд руб. АГК потребовала через суд признать внеплановую проверку Росприроднадзора незаконной. К спору третьим лицом была привлечена ФСБ. Суд отклонил иск компании и ее апелляцию.
Изначально данные о деле против Арктической горной компании появились в Telegram-канале «Незыгарь». Он, в частности, опубликовал фотографии протокола допроса Бугаева, который прошел 17 апреля.