Акимов предложил увеличить скорость на федеральных трассах до 110 км/ч

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Верховный суд не разрешил принимать в детсады Москвы без регистрации

Верховный суд не стал отменять положения приказа Минобрнауки от 2014 г., из-за которых семьи без постоянной регистрации в столице не могли устроить детей в детсады Москвы, сообщает РБК со ссылкой на корреспондента в суде.

Правозащитная организация «Гражданское содействие» от лица нескольких проживающих в Москве семей пыталась оспорить пункты приказа, согласно которым при подаче документов на зачисление в дошкольные учреждения семья ребенка должна предоставить свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания. Иск был подан к Министерству просвещения, курирующему детские дошкольные учреждения (оно было образовано после разделения Минобрнауки на два ведомства).

Основные претензии предъявлялись к способу подачи заявления для зачисления в детсады. Его можно подать только через городской портал, где необходимо указать адрес московской прописки или регистрации, причем указывать необходимо настоящий адрес, поскольку вся информация проверяется по базам МВД. По мнению правозащитников, такой подход нарушает право детей на доступное дошкольное образование.

В пресс-службе Министерства просвещения изданию заявили, что приказ не противоречит Конституции и не ущемляет права москвичей без регистрации. В ведомстве подчеркнули, что учет детей, имеющих право на дошкольное образование, осуществляют органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов. Однако юрист «Гражданского содействия» Марина Краснова в свою очередь заявила РБК, что в теории запрета на прием детей в сады не существует, но на практике формулировка приказа становится основанием для местных властей для отказа семьям без постоянной регистрации в Москве. Организация пока не решила, будет ли обжаловать решение Верховного суда, и надеется найти компромисс с Министерством просвещения.