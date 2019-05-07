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Прокуратура Штутгарта оштрафовала Porsche на 535 млн евро из-за дизельгейта

Прокуратура Штутгарта оштрафовала Porsche, входящий в Volkswagen, на 535 млн евро за нарушения, связанные с дизельгейтом, передает Reuters. В ходе начатой ранее проверки прокуроры пришли к выводу, что конструкторский отдел производителя люксовых автомобилей пренебрег юридическими обязательствами и допустил ряд нарушений, которые в конечном итоге привели к продаже дизельных автомобилей с чрезмерным уровнем загрязнения окружающей среды. Речь идет о машинах с двигателями V6 и V8.

Porsche не стал обжаловать решение суда. Штраф не препятствует продолжению судебного разбирательства против отдельных сотрудников концерна, отметили в прокуратуре.

В июне прошлого года прокуратура Бруншвейга оштрафовала Volkswagen на 1 млрд евро за манипуляции с показателями выбросов вредных веществ в атмосферу. В октябре того же года прокуратура Мюнхена выписала штраф в размере 800 млн евро компании Audi.

В 2015 г. власти США обвинили Volkswagen в установке на выпускаемые автомобили программного обеспечения (ПО), занижающего показатели выбросов вредных веществ. На сегодняшний день сумма штрафов, выписанных Volkswagen и ее дочерним компаниям в США и странах Европы, превысила 30 млрд евро. С 2007 по 2015 г. Volkswagen, Audi и Porsche продали около 10,7 млн автомобилей с «проблемным» ПО. Ранее Volkswagen Group согласилась с предъявленными обвинениями и заявила о готовности выплатить необходимые компенсации владельцам автомобилей и дилерам. Группа также сообщила о готовности выкупить 500 000 своих автомобилей, выпущенных с нарушениями.

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