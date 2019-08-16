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«Интерфакс»: «АвтоВАЗ» отозвал 11 000 автомобилей Lada Granta

«АвтоВАЗ» отозвал более 11 000 автомобилей Lada Granta для замены поворотников, которые могут растрескаться. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителей трех официальных дилеров Lada, получивших соответствующее предписание. На сайте Росстандарта соответствующего сообщения пока нет.

Один из собеседников агентства рассказал, что предписание об отзыве автомобилей датировано 13 августа. По всей России компания отзывает 11 157 Lada Granta. Источник в другом дилерском центре уточнил, что отзыву подлежат машины, отгруженные дилерам с начала февраля по конец марта.

«В данном случае нет ничего страшного. Есть вероятность растрескивания пластика при попадании влаги. Мы должны будем поменять уплотнитель и боковой указатель поворота», – пояснил он. Он назвал этот дефект «пустяковым» и не влияющим на безопасность движения. Позже представитель «АвтоВАЗа» заявил агентству, что не подтверждает отзыв автомобилей Lada Granta. По его словам, речь идет лишь о сервисной кампании по устранению дефектов.

«АвтоВАЗ» назвал Lada Granta самой популярной моделью среди покупателей по итогам продаж за семь месяцев текущего года. За этот период на российском рынке продано 74 634 автомобиля этого семейства, что на 40,1% превышает показатели прошлого года.