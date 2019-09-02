Авто

Новости

Bugatti Chiron разогнался выше 480 км/ч

Гиперкар Bugatti Chiron разогнался свыше 300 миль/ч (482,80 км/ч) и установил новый рекорд скорости для серийных автомобилей – 304,8 миль/час (490,5 км/ч), сообщила компания. Рекордный заезд проходил 2 августа 2019 г. не треке Эра-Лессин в Нижней Саксонии (тестовая трасса концерна Volkswagen, которому принадлежит французская Bugatti), за рулем был гонщик Энди Уоллес.

Компания называет совершивший скоростной заезд Chiron «близкой к запуску в производство версией» серийной машины, в подготовке которой участвовали компании Michelin и Dallara. Издание Top Gear объясняет, что купе-рекордсмен готовили шесть месяцев, оно на 250 мм длиннее стандартного Chiron, у него уменьшен дорожный просвет, снижен вес, изменена аэродинамика задней части и система выхлопа, в кабину интегрирован каркас безопасности и установлено только одно специальное сидение для водителя. 8-литровый двигатель W16 Chiron с четырьмя турбокомпрессорами развивает мощность 1578 л. с. (у обычной версии – 1500 л. с.), коробка передач и полный привод остались без изменений. Трасса была специально очищена от песка и камней, выбирались благоприятные метеоусловия.

Рекорд пока не признан официально, например, Книгой рекордов Гиннеса, но вскоре купе-рекордсмен может быть представлено как серийная версия Super Sport, считает Top Gear, и тогда Chiron может претендовать на звание самого быстрого серийного автомобиля. Прибор, зафиксировавший рекорд, был сертифицирован Ассоциацией технического надзора Германии TÜV, сообщила компания. Сейчас самым быстрым серийным автомобилем считается Koenigsegg Agera RS, который развил в 2017 г. максимальную скорость 458 км/ч (285 миль/ч) или среднюю (на двух встречных отрезках) 447,2 км/ч (277,9 миль/ч), побив прежний рекорд 2010 г. Bugatti Veyron 16.4 Super Sport – 415 км/ч (258 миль/ч). Рекорд скорости для специального автомобиля с приводом мощности на колеса у Bluebird CN7 – 648,7 км/ч (403,1 миль/ч), абсолютный рекорд скорости на земле у реактивного Thrust SSC – 1228 км/ч (763 миль/ч).

Автогонщик Уоллес, победитель соревнований на выносливость в Ле-Мане и Дайтоне, тест-пилот Bugatti, не впервые совершает рекордные заезды: в 1998 г. британец разогнал до 391 км/ч (243 миль/ч) на той же тестовой трассе в Германии McLaren F1.